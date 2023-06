São Paulo

"Muitos dizem que não existi, que eu não sou eu. No entanto, sou ou não sou? [...] Enquanto ficavam nessa discussão vazia, a pena apenas escrevia."

É o próprio William Shakespeare, representado por um boneco importado diretamente da Bratislava, na Eslováquia, que expõe o conflito dramático que guia a peça "Escrevendo Romeu e Julieta", em cartaz no Espaço Underground, anexo do Teatro B32, em São Paulo.

Cena da peça 'Escrevendo Romeu e Julieta', da Companhia Dramática de Marionetes - Bob Sousa/Divulgação

A peça faz uma releitura do clássico "Romeu e Julieta", mas com bonecos –e sem mirar as crianças. "O Brasil não tem tradição no teatro de bonecos para adultos; é uma peça de uma hora e meia. Então, há um pioneirismo nisso", explica o diretor Leo Lama, que assina o texto.

O projeto foi idealizado por Lama e pelo empresário Rafael Birmann, dono do empreendimento, em 2015. Mas a possibilidade de encenar clássicos da dramaturgia com bonecos só tomou forma (e ganhou os palcos nos ensaios) neste ano.

"[Romeu e Julieta] É uma peça muito atual, pois fala de duas famílias muito antagônicas e de como esse antagonismo mata seus filhos. Mata os projetos, os sonhos, e é muito do que estamos vivendo hoje nesse mundo em que tudo está polarizado", diz o diretor.

A montagem é a estreia da Companhia Dramática de Marionetes e também do espaço cênico, que foi criado no subsolo do B32 justamente para atender ao grupo. "Os bonecos podem começar manipulados por um ator e passar para outro. Um boneco pode ser manipulado por até três pessoas ao mesmo tempo. Então, idealizei a arquibancada e o palco de forma a ter um espaço permanente para esse tipo de teatro", explica Lama.

"Escrevendo Romeu e Julieta" segue em cartaz até o fim do mês, com sessões aos sábados (20h) e domingos (18h). A sessão das 16h, prevista inicialmente, foi cancelada porque o público não é infantil. "Tem gente que não conhece a obra de Shakespeare e acha que fui eu que coloquei os termos chulos no texto. Mas [os personagens] Mercútio e a Ama, por exemplo, falam palavrão pra caramba", conta.

O toque do diretor está em outros detalhes, como quando dá voz a Julieta para relatar um abuso infantil. A protagonista reclama do marido de sua ama, que teria feito brincadeiras obscenas com ela quando criança. "Coloquei na peça a resposta da menina, que afirma que o marido de Ama é um abusador. Um revide que achei necessário."

Para o futuro, a companhia espera interpretar outros clássicos por meio das marionetes. "Antígona" está no horizonte, mas ainda é um projeto –até porque, para ser ter ideia, cada marionete pode custar (a partir de) US$ 1.000. Bonecos que parecem de criança, mas são feitos por, e para, adultos.

Bonecos da peça 'Escrevendo Romeu e Julieta', da Companhia Dramática de Marionetes - Bob Sousa/Divulgação

*

Escrevendo Romeu e Julieta. Espaço Underground. Teatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. Sáb. (20h) e dom. (18h); até 25/6. Ingressos: R$ 80, em teatrob32.byinti.com.