A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) afirmou, em sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados, que Santa Catarina tem mais pessoas com carteira assinada que cadastradas no Bolsa Família. "Ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família que com carteira assinada", comparou.

A parlamentar defendia aumentar as matérias sobre as quais os estados podem legislar. "O Brasil é um país de tamanho continental e não tem como centralizar mais poderes em Brasília. Não é democrático, não é como sermos todos iguais. Santa Catarina não é igual ao Maranhão, por exemplo", disse. Segundo ela, "Santa Catarina dá certo".

Além disso, ela ainda afirmou que já foi acusada de xenofobia pela fala. "Agora falar a verdade virou crime."