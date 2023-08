São Paulo

A maioria dos seis países originais da União Europeia usava diferentes formas de tributação indireta, a maioria com impostos em cascata. Isso criava um entrave à ideia de ter um mercado único, segundo a Comissão Europeia.

Quando há impostos em cascata (tributo incidindo sobre tributo) é impossível determinar o valor real do imposto efetivamente incluído no preço final do produto. Com isso, há o risco de um país subsidiar (deliberada ou acidentalmente) suas exportações, superestimando os impostos reembolsáveis. Normalmente, a venda a outros países é desonerada com a devolução do tributo recolhido na cadeia de produção.

Para criar um mercado único e eficiente, segundo a União Europeia, era necessário um sistema tributário transparente, que garantisse a neutralidade tributária e permitisse o desconto do valor exato do imposto de exportação.

"O IVA permite a certeza de que as exportações são totalmente e transparentemente isentas de impostos", diz a Comissão Europeia em suas explicações sobre o funcionamento do tributo.

Bandeira da União Européia - Thierry Roge/Reuters

Alíquota na União Europeia

A legislação da UE exige que a taxa geral do IVA seja de pelo menos 15%. A alíquota reduzida deve ser de pelo menos 5%, aplicada a uma lista de bens e serviços (e não de setores) definida pelos próprios países. Alguns mantiveram outras taxas para produtos específicos.

A Comissão Europeia é responsável por assegurar a correta aplicação das regras.

O que é tributado