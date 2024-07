Você troca a sua roupa de cama toda semana ou demora meses para se lembrar de que precisa fazer isso?

Em uma pesquisa feita no Reino Unido com 2.250 adultos, divulgada pela BBC em 2022, quase metade dos homens solteiros admitiram que esperavam até quatro meses para lavar os lençóis. Já as mulheres solteiras responderam que substituíam a roupa de cama a cada duas semanas.

A recomendação geral é trocar a roupa de cama, no máximo, a cada duas semanas - 2mmedia/Fotolia

"É importante, por uma questão sanitária, que você troque a roupa de cama com uma certa frequência. A maior parte dos poucos dados científicos que existem sobre isso falam em trocar em até duas semanas", afirma Luiz Vicente Rizzo, alergista e imunologista do Hospital Israelita Albert Einstein.

Assim, a orientação do médico é não ultrapassar esse prazo, fazendo a substituição toda semana ou, no máximo, a cada duas.

Quem come na cama ou dorme com cães e gatos deve se preocupar mais, afirma o especialista. "Se caírem alimentos, fungos e bactérias vão crescer ali. Se você tem animais de estimação, eles podem ter pulgas. Por mais limpos que sejam, se eles saem na rua, podem adquirir pulgas."

Mas quem realmente precisa redobrar os cuidados com a troca da roupa de cama são as pessoas alérgicas a ácaros —bichinhos que, em sua maioria, se alimentam da descamação da pele do ser humano e, por isso, têm na cama o ambiente ideal para a proliferação.

Nesse caso, Rizzo recomenda trocar os lençóis ao menos uma vez por semana e ainda utilizar capas protetoras no colchão e nos travesseiros.

Do ponto de vista da conservação dos lençóis, o ideal também é lavá-los no mínimo uma vez por semana. Caso contrário, é comum que as peças fiquem encardidas com o tempo, afirma a organizadora pessoal Ingrid Lisboa.

Antes de levar à máquina, é preciso consultar as instruções de lavagem na etiqueta do lençol —que pode ser feito, por exemplo, de algodão, de poliéster ou de uma mistura dos dois materiais. De modo geral, as peças podem ser lavadas em um ciclo de uma hora e meia a duas horas.

"Demora mesmo, mas é necessário para sair a sujeira. Não pode ser um ciclo muito curto, de 35 ou 40 minutos. Isso é o que faz muitos lençóis ficarem encardidos", diz a organizadora.

Ela também indica usar água morna (cerca de 40ºC) na lavagem, o que ajuda a remover melhor a gordura do tecido. Outra dica é usar sabão líquido, que não deixa resíduos nas peças como a versão em pó, e ter cuidado para não exagerar na quantidade de produto, para evitar que a roupa de cama fique mais dura e áspera.

O abuso no uso de alvejante também pode estragar os lençóis. Se a etiqueta tiver um triângulo com um X em cima dele, isso significa que o produto não deve ser utilizado naquele tecido.

Para secar, prefira a sombra. Evite deixá-los muito tempo sob o sol ou usar a secadora.

Ingrid Lisboa sugere ter em casa no mínimo três jogos de lençóis: um na cama, um lavando e um reserva.