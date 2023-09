São Paulo

Especialistas na área tributária apontam que o texto atual da PEC 45 abre espaço para impedir a cobrança de Imposto Seletivo sobre qualquer tipo de insumos agropecuários e alimento destinado ao consumo humano, como mostrou reportagem da Folha do último sábado (9).

O Imposto Seletivo tem como objetivo tributar a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao ambiente. Mas o texto aprovado na Câmara restringe sua aplicação.

Veja o que diz a PEC:

"§ 1º Lei complementar definirá as operações com bens ou serviços sobre as quais as alíquotas dos tributos de que trata o caput serão reduzidas em 60%, referentes a:

(...) VII – insumos agropecuários e aquícolas, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal."

"O imposto [seletivo] (...) não incidirá sobre os bens ou serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do § 1º".

Uma vez aprovadas as mudanças na Constituição em discussão neste momento, caberá ao governo propor ao Congresso uma lista com produtos duplamente beneficiados. Leia mais aqui.