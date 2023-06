São Paulo (SP)

De portas fechadas desde o início de 2021 um dos museus paulistanos mais queridos pela população, o Museu dos Transportes, parece não ter uma solução para sua reabertura tão cedo, frustrando de crianças a idosos que adoram frequentar o espaço.

Museu da CMTC, com destaque a dois ônibus elétricos antigos que fazem parte do acervo da instituição. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Também conhecido como "Museu da CMTC", devido a sua origem vinculada à extinta viação de ônibus estatal municipal, o espaço foi inaugurado em março de 1985 durante a gestão do então prefeito Mário Covas (1983-1986). No local além de diversos ônibus que marcaram a história do transporte coletivo de São Paulo, encontram-se bondes, automóveis, objetos diversos, além de amplo acervo fotográfico e uma biblioteca.

Em reportagem desta mesma coluna publicada em dezembro do ano passado apontei o descaso com este museu paulistano, que desde sua inauguração até os dias de hoje ainda não foi vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, o que a impede de receber verba própria para ser destinada à manutenção e ampliação de acervo e até mesmo a contratação de funcionários especializados na área de museologia. Em outra reportagem também indiquei a cessão de um dos bens mais preciosos deste museu para outro, particular, no interior do Estado de São Paulo.

Questionada na época sobre quando o Museu dos Transportes Públicos reabriria ao público, a São Paulo Transporte (SPTrans) enviou uma nota dizendo que o museu reabriria ao público durante o ano de 2023, sem especificar algum mês, e que estavam sendo investidos R$ 218 mil reais na recuperação do galpão que abriga o museu.

Primeira unidade do Fofão ou Dose Dupla como era apelidado o ônibus de dois andares paulistano, preservado no acervo do Museu dos Transportes Públicos - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Passados quase sete meses desta última resposta estive novamente na porta do museu para tentar observar se realmente está ocorrendo alguma reforma no local, o que não foi possível constatar. Por estarmos já na metade do ano de 2023 seria visível alguma obra ou mesmo alguma placa com anúncio de reabertura, mas até o momento nenhuma movimentação foi feita neste sentido.

Esta coluna resolveu novamente consultar a SPTrans a respeito de como está o andamento das obras, se é possível conferir as supostas obras em andamento e se já há data prevista ou estimada para reabertura do Museu dos Transportes. Recebemos a seguinte resposta, bastante evasiva por sinal:

"A SPTrans esclarece que a reforma segue em andamento. Durante os trabalhos executados no primeiro semestre foi constatada a necessidade de novas intervenções. No momento, não é permitida a entrada de terceiros no local da obra."

Vista parcial do Museu SPTrans dos Transportes Públicos - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Transparência zero:

Me chama atenção a total falta de transparência da SPTrans, mantenedora do museu, em relação a suposta reforma. Diversos mecanismos públicos, municipais e estaduais permitem e até convidam a imprensa para acompanhar as obras durante seu andamento, como foi ocorreu, por exemplo, na restauração do Museu do Ipiranga. Por que não é possível mostrar à imprensa o que está sendo feito ali, um museu que é relativamente pequeno? A meu ver falta transparência ou, talvez, não esteja acontecendo reforma alguma (o mistério permite me fazer tal elucubração).

Existe também um outro problema que fiquei sabendo através de um funcionário da própria SPTrans, sob condição de anonimato. Existem alguns ônibus já reservados para o museu que seguem parados sem qualquer atenção dentro do pátio da empresa localizado no bairro do Pari, onde outrora foi a garagem Santa Rita da extinta CMTC. Estariam estes ônibus devidamente protegidos da ação do tempo? Estariam sendo ligados regularmente para evitar que estraguem as peças mecânicas e hidráulicas? São perguntas que infelizmente não temos resposta.

A São Paulo Transporte já provou em diversas oportunidades e comprova mais uma vez que não tem nenhuma capacidade ou competência para gerir um museu de tamanha relevância. Não é possível que este continue a ser o único museu da cidade a não estar subordinado à Secretaria Municipal de Cultura, sendo refém de migalhas que sobram do orçamento de transportes para então ser recuperado.