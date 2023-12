São Paulo

Após passar exatos dois anos com seu futuro indefinido, o Mirante 9 de Julho agora terá um novo ocupante: a Sociedade Veteranos de 32 (MMDC). Localizado sobre o túnel 9 de julho, o espaço havia encerrado as atividades em 17 de novembro de 2021, quando era chamado de Mira, após passar 18 meses fechado durante a pandemia, ocasião que o local sofreu assalto que levou cabos de energia, quadros de força, caixas de som e equipamentos de cozinha.

Vista do túnel 9 de Julho, na Bela Vista, onde na parte superior encontra-se o mirante, que atualmente está fechado. - Eduardo Knapp/Folhapress

No último dia 21 esse longo período de incertezas que cerca o mirante finalmente terminou, com a assinatura de um termo de colaboração entre a Prefeitura de São Paulo, através da Subprefeitura da Sé, e o MMDC. O acordo entre município e a entidade foi costurado pelo vereador Coronel Salles (PSD) e contou com o apoio do subprefeito da Sé, coronel Álvaro Camilo e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Agora responsável pela administração do Mirante 9 de Julho, o MMDC irá conduzir a reforma e adequação do espaço para suas atividades, bem como a limpeza e manutenção da área pelo período de três anos, que poderá vir a ser renovado. O mirante abrigará a sede da entidade e o museu da Revolução Constitucionalista de 1932.

Na foto da esquerda para a direita: Janaina Exposito (MMDC), vereador Coronel Salles (PSD), Carlos Romagnoli (presidente do MMDC), Luiz Fernando de Souza Marcondes (MMDC), José Jantália (MMDC), e o subprefeito da Sé Coronel Álvaro Camilo - Divulgação

MMDC teve sedes em locais icônicos de São Paulo

Fundado em 1954 a Sociedade Veteranos de 32 teve sede em diversos locais interessantes na capital paulista em sua trajetória antes de chegar ao Mirante 9 de Julho. Após sua inauguração a entidade foi sediada no Torreão do antigo palácio do Governo do Estado de São Paulo, posteriormente demolido para a reconstrução da igreja do Pátio do Colégio.

Em 1956 passou a ocupar um espaço na Galeria Prestes Maia e em 1968 após concessão da prefeitura ocupou um imóvel na rua Anita Garibaldi, onde ficaram até o ano de 2014. De 2015 até o presente momento a entidade ficou estabelecida no Obelisco do Ibirapuera.

De acordo com o presidente do MMDC, Carlos Romagnoli, ainda não há uma data prevista para a inauguração do espaço, que neste primeiro momento passará por inspeção por arquitetos e colaboradores que irão adequar o espaço. Ele garante, porém, que a meta é abrir no decorrer de 2024.

Vista do antigo Palácio do Governo do Estado de São Paulo em fotografia de 1953. A primeira sede do MMDC ficava no torreão (canto direito) entre 1954 e 1955. Local atualmente abriga a réplica da igreja do Pátio do Colégio - Divulgação

Revitalizar o entorno do mirante é fundamental

A concessão do Mirante 9 de Julho é uma boa notícia para a cidade que receberá de volta um espaço cultural muito importante, que de 2000 para cá passou mais tempo fechado do que aberto. Porém é fundamental que a prefeitura de São Paulo recupere os chafarizes localizados nas laterais do túnel 9 de julho, que se encontram abandonadas e em situação de penúria.

Com todo o complexo recuperado e em sintonia, será uma importante atração turística renovada e com grande potencial de ampliar a divulgação da história da Revolução Constitucionalista de 1932, momento único da história de São Paulo que merece ampla divulgação.