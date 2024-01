São Paulo

O mercado nacional é razoavelmente bem servido de miniaturas de carros, ônibus, motocicletas e até veículos militares. Porém há um pequeno inconveniente: na maioria das vezes os veículos disponíveis no país são importados, com modelos conhecidos mundialmente porém não genuinamente brasileiros.

Modelo exclusivamente brasileiro a Chevrolet Amazona (1960) é uma das miniaturas de carros raros produzidos artesanalmente. Ao fundo uma caminhonete Chevrolet 3100, a famosa "Marta Rocha". - Douglas Nascimento / São Paulo Antiga

E quando se trata de ônibus então? Esse modal é tão presente no cotidiano das pessoas que existe uma legião de fãs por todo o país que são apaixonados por ônibus, sejam eles rodoviários ou urbanos: os busólogos. Contudo não há no mercado condições para que se produza uma variedade grande de viações e companhias para agradar os adultos fanáticos por miniaturas no Brasil inteiro.

Disso surgiu no Brasil a figura do modelista amador. Verdadeiros artesãos especializados em construir miniaturas de ônibus dos mais diferentes modelos de fabricantes, viações e itinerários. Você conhecerá aqui dois destes mestres da arte de transformar sonhos de infância em realidade para adultos.

DE SANTO ANDRÉ PARA O MUNDO

Francisco de Faria segura a incrível miniatura do CMA Flecha Azul da Viação Cometa que ele mesmo produzido. Modelo rendeu uma homenagem a ele feita pela empresa. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Francisco de Faria trabalhava em uma indústria do ABC quando foi surpreendido com a notícia de que a empresa iria mudar-se para a região centro-oeste duas décadas atrás. Chegou a cogitar a mudança, mas atendeu o pedido de sua esposa já acostumada com o cotidiano de Santo André e continuou pela região.

Sem emprego começou a fazer miniaturas de caminhões em madeira para vender na rua, geralmente em feiras livres. Sua trajetória iria mudar quando um cliente pediu uma encomenda diferenciada e ele conseguiu atender. Surgia ali uma nova profissão e uma carreira artística que o consagraria no que é considerado por muitos fãs de miniaturas brasileiros ouvidos por esta coluna como o mais talentoso artesão do país.

Miniatura em escala 1:14 réplica do monobloco Mercedes-Benz O362 da CMTC com a cor vermelha adotada durante a gestão do prefeito Jânio Quadros (1986 a 1988) - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Basta visitar seu ateliê em Santo André para confirmar esse talento. São inúmeras miniaturas em escala 1:14 (lê-se 1 por 14) de ônibus, automóveis, máquinas, caminhões, veículos militares e até partes internas como motores, câmbios, suspensões e diferenciais. Tudo confeccionado em uma perfeição que parece feito por máquinas e projetado por computadores.

No entanto é tudo artesanal e projetado à mão. Feitos em fibra de vidro, as miniaturas de Francisco de Faria são elaboradas a partir de um molde que ele mesmo projeta, geralmente vendo fotos dos veículos que deseja criar. A partir do primeiro feito Faria tem o molde para os próximos que virão.

Os mais procurados são os ônibus. Adultos saudosistas encomendam ônibus de empresas não só da cidade de São Paulo mas de outras regiões do Brasil e até do exterior. Entre os projetos já executados e em andamento estão trabalhos encomendados até dos Estados Unidos.

Francisco de Faria mostra as fotografias de um carro antigo enviado pelo cliente dos Estados Unidos e ao lado o molde já quase concluído. Em breve uma nova miniatura em circulação. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Os ônibus são montados com ou sem motorização e tem um nível de perfeição e similaridade com os reais que chegam a impressionar. Como foi o caso do ônibus com rádio controle da Viação Cometa, uma das mais admiradas do setor de turismo, que chegou até a presentear Faria com um prêmio pelo seu trabalho.

As miniaturas variam de preço de acordo com o que cliente quer de realismo e pode chegar até a R$10 mil no caso de serem motorizados (motor elétrico com simulação até do ruído original do motor real). Encomendas podem ser feitas diretamente pelo Instagram do artesão.

Confira mais do trabalho de Francisco de Faria na galeria a seguir:

A PAIXÃO DE INFÂNCIA QUE VIROU UM TRABALHO

Morador de São Bernardo do Campo, Cláudio Rogério Amaral já trabalhou em companhias aéreas brasileiras e atualmente é técnico de ar-condicionado. Apaixonado por ônibus e na infância morador próximo de uma garagem no bairro da Casa Verde, ele há 11 anos começou a rascunhar maneiras de dar forma e vida para os veículos que marcaram sua vida.

Cláudio Rogério Amaral e algumas de suas miniaturas já prontas para serem despachadas para clientes de todo o Brasil. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Foi quando encontrou na internet um blog que ensinava como fazer dobraduras em papel cartão que montados viravam ônibus. Ele logo se viu apaixonado pelo hobby e começou a aprimorar o trabalho, desenhando seus próprios veículos e fazendo a identidade visual das viações, deixando o trabalho bem realista.

Pintados e desenhados no aplicativo Paint, Amaral criou uma vasta variedade de modelos e viações para venda a apaixonados por ônibus como ele. Seus ônibus são feitos em uma combinação que leva papel fotográfico (na parte exterior), além de papel cartão e isopor. Os pneus são feitos em borracha e as rodas em impressão 3D.

Miniatura de ônibus CAIO carroceria Amélia da lendária Viação São José, que atuava na zona leste de São Paulo - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

As possibilidades de configurações das miniaturas são inúmeras e a gosto do cliente. O comprador define a empresa que será estampada e a linha que estará no letreiro. Amaral atende a qualquer tipo de encomenda e despacha para todo o Brasil. Pedidos podem ser feitos diretamente através de sua página no Facebook.

Realizar o sonho de infância na vida adulta com miniaturas que remetem exatamente ao ônibus que você tomava para ir à escola ou ao trabalho nunca foi tão fácil. Seja com as enormes e realistas miniaturas de Francisco de Faria ou as delicadas e graciosas de Cláudio Rogério Amaral só existe uma certeza: que você viverá uma incrível sensação de nostalgia.

Confira mais do trabalho de Cláudio Rogério Amaral: