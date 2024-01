São Paulo

Quem é mais antigo com certeza vai se recordar dos veículos da Rede Globo que ficavam estacionados em ruas como Albuquerque Lins e na própria avenida São João, no trecho compreendido pela Praça Marechal Deodoro. Ali por muito tempo foi a sede da emissora na capital paulista. Contudo a história deste local é bem mais antiga e você vai conhecer agora.

Viatura da Rede Globo de Televisão estacionada na avenida São João, diante da antiga sede da emissora, em fotografia da década de 90. - Divulgação

A RÁDIO KOSMOS (AMÉRICA)

Foi em 17 de agosto de 1934 que se transmitiu nos rádios de São Paulo uma nova emissora, a Kosmos prefixo PRA 0 (depois PRA 6). Essa emissora que começou tímida logo cresceu e se transformou em uma sociedade anônima, transferindo sua sede da rua Cerro Corá para o número 340 da praça Marechal Deodoro.

O local escolhido para abrigar a rádio era um espaço novo e moderno da avenida São João, um dos endereços paulistanos mais nobres da primeira metade do século 20. A rádio tinha no local além de seus estúdios e escritórios um amplo teatro, usado para as transmissões dos programas de auditório.

Em 1945 com o crescimento da emissora ela muda de nome para o qual é conhecido até os dias atuais: Rádio América. Neste espaço a emissora permaneceria até 1951, quando é despejada e muda-se para a rua da Consolação.

O CINE PLAZA

Avenida São João e praça Marechal Deodoro em 1956. O Cine Plaza é o terceiro imóvel da esquerda para a direita na fotografia. - Folhapress

Comprado em 1951 pela Empresa Cine Plaza Ltda o espaço é completamente reformado para abrigar um novo cinema, com capacidade para 1500 espectadores.

Em 8 de janeiro de 1952 é inaugurado o moderno Cine Plaza, com a exibição do filme francês "Ave do Paraíso", com renda da pré-estreia destinada à "Casa dos Velhinhos Ondina Lobo". O cinema nunca foi um grande sucesso, mesmo assim funcionou até aproximadamente 1958.

TEATRO THALIA

Com o cinema vendido e demolido, a Empresa de Diversões Deodoro LTDA ergue um novo espaço no local para comportar um moderno teatro, chamado Thalia - Centro Nacional da Arte.

Projetado por Abelardo de Souza o novo espaço é inaugurado em 1959 e teve funcionamento tão breve quanto o estabelecimento que o precedeu pois em 1967 o local voltou a funcionar como cinema, o Cine Miami.

O teatro Thalia foi um projeto ousado e inovador mas com duração curtíssima. - Divulgação

TV GLOBO SÃO PAULO

Em 1969 a sede da Rede Globo de Televisão em São Paulo, na rua das Palmeiras, em Santa Cecília, é duramente atingida por um incêndio obrigando a empresa a pensar rapidamente em um novo espaço para abrigar a emissora. Desejando continuar em um local próximo da antiga sede a Globo ocupa o antigo Cine Miami na praça Marechal Deodoro.

O novo espaço da TV Globo em São Paulo logo se tornaria icônico para sua trajetória na capital paulista. A emissora também aluga o histórico imóvel ao lado, onde passa a ser abrigada a Central Globo de jornalismo. Já imóvel maior, do extinto Thalia, passa a abrigar os estúdios, o teatro Globo, a central técnica e diversos departamentos.

Ilustração mostrando o antigo complexo da Rede Globo de Televisão em São Paulo, na praça Marechal Deodoro. - Mauro Cícero - Designer

É neste estúdio da emissora na praça Marechal Deodoro que é exibido pela primeira vez (e depois por longos anos) a primeira edição do noticiário Bom Dia SP, em 1977. Em 1980 passa a ser produzido ali no Teatro Globo o célebre programa TV Mulher, apresentando por Marília Gabriela e que contava com um time de destaques, como Marta Suplicy, Ney Gonçalves Dias e Clodovil.

Em 1999 a Rede Globo inaugura a sua nova e moderna sede na avenida Chucri Zaidan, no Brooklin, e aos poucos vai deixando o velho endereço da praça Marechal Deodoro, que funcionou por três décadas. Abaixo um vídeo muito interessante que mostra como eram estas dependências da TV Globo:

O LOCAL ATUALMENTE

Sem a presença da Rede Globo de televisão os dois imóveis foram novamente desmembrados, já que tanto a construção centenária como a do velho cinema foram interligados durante o período que a emissora esteve por lá.

O imóvel que abrigava a área técnica e o teatro Globo ficou alguns anos vazio até que em 2017 entrou em obras, concluídas em 2021. Descaracterizada a construção de nada se assemelha a seus ocupantes anteriores. Já o edifício mais antigo abriga o Instituto Nacional de Ensino à Distância (INED). A fotografia abaixo, extraída do Google Maps, mostra a região atualmente.