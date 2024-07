São Paulo (SP)

Filmes raros, clássicos e que não são encontrados nos aplicativos de streaming, bonecos peculiares e únicos, tudo isso estará à sua disposição neste próximo domingo, 14 de julho, em dois eventos que já estão se consagrando no calendário paulistano e que se você ainda não conhece, esta é a sua chance.

BAZAR DA 7ª ARTE

Bazar da 7ª Arte acontece no Cine Reag Belas Artes neste próximo domingo, 14 de julho - Divulgação

Já em sua sexta edição, o Bazar da 7ª Arte é uma feira de filmes que reúne distribuidores, colecionadores e amantes do cinema para valorizar o formato físico (Vhs, Laser Disc, Dvd, Blu-Ray), apostando na cultura do colecionismo e preservação.

Serão mais de dez expositores representando todo o segmento de mídia física nacional, com empresas consagradas no mercado como Versátil, Classic Line, além de tradicionais lojistas e locadoras, que irão colocar raridades de seus acervos à venda.

No bazar, oportunidade de encontrar filmes que estão fora dos aplicativos de streaming e títulos esgotados nas lojas - Divulgação

O evento, que é gratuito, é uma oportunidade não só de aumentar seu acervo de filmes e séries em mídias físicas, como fazer amizades, conhecer outros fãs da sétima arte, colecionadores e saber das novidades do segmento que, apesar da febre do streaming, sempre está aquecido.

Organizador do evento, William Busa, que também leva parte de seu acervo para venda no bazar, salienta que a mídia física é a mais importante forma de preservação de filmes clássicos e raros, que na maioria das vezes não estão disponíveis nos catálogos de streaming. Muitos dos títulos que são fundamentais para a formações de novos cineastas só são encontrados em formatos como DVD e Blu Ray e, dependendo do título, no Brasil acaba sendo encontrado somente no padrão ainda mais antigo, o VHS.

Entre filmes clássicos que poderão ser encontrados no Bazar da 7ª Arte, estão obras como "A Mosca" que está em lançamento de edição de colecionador em formato Blu-Ray, além de muitos filmes de gênero com faroeste, horror e comédia. Isso sem contar as raridades que colecionadores levarão de seus acervos particulares para venda.

Bazar da 7ª Arte - Divulgação

Serviço:

Bazar da 7ª Arte

Dia 14/7, domingo, das 11h às 18h

Local: Cine Reag Belas Artes

Rua da Consolação, 2423

FEIRA ALT TOYS CHEGA A SUA SEGUNDA EDIÇÃO

Bem próximo do bazar, em uma distância acessível por caminhada, outro evento muito bacana e que já se encontra em sua segunda edição apresenta ao paulistano o mundo dos brinquedos alternativos e jogos independentes: a Alt Toys.

Segunda edição da feira de brinquedos independentes acontece neste domingo, 14 de julho, na galeria Ouro Velho, na rua Augusta - Divulgação

A primeira edição, em 2023, foi apresentada aqui nesta coluna e agora em 2024 o evento organizado pela Ugra Press está ainda maior, reunindo mais de 50 expositores de vários cantos do Brasil e até do exterior com o melhor do mundo dos alt toys, brinquedos alternativos feitos de maneira independente e artesanal por artesãos apaixonados, que criam obras especiais que são muitas vezes produzidas por um breve período, se tornando raras e disputadas por colecionadores.

Neste evento você poderá encontrar pérolas como os bonecos "Ho-Mão" e "Ex-Queleto" versões não oficiais e engraçadíssimas e acima do peso dos personagens clássicos dos anos 80 do universo de He-Man. Ou ainda uma bonecos de figuras como o educador Paulo Freire, o boneco Charlie Mano Brown e até do Presidente Lula. Outro alt toy que estará à venda é o "O Iluminado – Here is Dolly" que faz uma sátira muito divertida entre o clássico do cinema "O Iluminado" – cuja atriz Shelley Duvall nos deixou essa semana – com o já cult boneco do refrigerante Dolly. Na galeria abaixo você confere alguns dos alt toys.

A edição deste ano contará também com espaço para jogatina, onde o público poderá experimentar alguns dos jogos que estarão à venda na feira acompanhado de seus próprios desenvolvedores. Outra novidade da programação é a exposição Bob Cuspe: A Arte da Animação Stop Motion, que levará ao evento alguns dos bonecos utilizados no premiado longa metragem Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente!, realizado pela Coala Filmes

Segunda edição da feira de brinquedos independentes acontece neste domingo, 14 de julho - Divulgação

Serviço:

Alt Toys 2ª Edição

Dia 14/7, domingo, das 11h às 19h

Local: Galeria Ouro Velho

Rua Augusta, 1371