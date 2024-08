O Telescópio Espacial James Webb produziu uma fotografia de um exoplaneta similar a Júpiter em torno de uma estrela vizinha, a cerca de 12 anos-luz da Terra. O astro já era conhecido por detecções indiretas, mas, curiosamente, a observação revelou que ele tinha propriedades diferentes das preditas pelos pesquisadores.

Epsilon Indi A é uma estrela de tipo K (uma anã laranja, um pouco menor que o Sol) já com uma certa idade, cerca de 3,5 bilhões de anos, o que torna o achado ainda mais interessante. É difícil demais fotografar planetas ao redor de outras estrelas, porque o brilho deles é muito pequeno e acaba obscurecido pelo astro principal, bilhões de vezes mais brilhante. Coisas que facilitam são ele estar numa órbita distante da estrela (de modo que se possa bloquear a luz dela sem barrar a dele) e ele ser muito jovem (quanto mais novo, mais calor do processo de formação ele retém, o que o torna mais brilhante em infravermelho).

O achado mostra o potencial do Webb ao revelar um planeta que, sim, orbita relativamente longe de sua estrela, a cerca de 28 unidades astronômicas (um pouco menos que a distância de Netuno, o oitavo planeta do nosso sistema, ao Sol), mas não é mais um jovenzinho. Trata-se de um gigante gasoso com cerca de seis vezes mais massa que o nosso Júpiter e uma temperatura estimada em 2 graus Celsius –é o exoplaneta mais frio já detectado de forma direta até hoje.

Telescópio Espacial James Webb revela presença de planeta ao bloquear luz da estrela Epsilon Indi A com coronógrafo - ESA, NASA, CSA, STScI, E. Matthews

O mais curioso, contudo, é que o planeta, Epsilon Indi Ab, não é o que os astrônomos esperavam dele. Sua existência foi proposta em 2018, a partir de observações de velocidade radial (a medida do bamboleio da estrela conforme um planeta gira em torno dela, atraindo-a gravitacionalmente para cá e para lá) e de astrometria (o mesmo bamboleio, mas medido pela sutil mudança de posição da estrela no céu com o passar do tempo), mas na ocasião os pesquisadores acharam que o melhor encaixe para os dados era um planeta com cerca de 3 vezes a massa de Júpiter e numa órbita quase circular de umas 9 unidades astronômicas.

Ao fotografar o sistema com o Webb em 2023, usando um coronógrafo para barrar a luz da estrela, os pesquisadores liderados por Elizabeth Matthews, do Instituto Max Planck para Astronomia, na Alemanha, o encontraram longe do lugar em que o esperavam ver. Depois de descartar a hipótese de que o objeto não fosse um planeta, e sim algum objeto de fundo desassociado do sistema, eles procederam à reanálise dos dados da detecção indireta e perceberam que eles se encaixavam ao objeto observado se o planeta fosse maior, estivesse mais distante da estrela-mãe e numa órbita mais excêntrica (achatada).

Um aspecto curioso da descoberta, publicada na revista Nature, é que o planeta fica invisível numa certa faixa do infravermelho, o que pode ser explicado pela alta presença de metano e monóxido e dióxido de carbono na atmosfera, ou talvez por grande concentração de nuvens. Mas para confirmar isso será preciso mais observações. De toda forma, o planeta Epsilon Indi Ab é o mais similar a Júpiter que já conseguimos fotografar e reafirma mais uma vez o potencial do Webb para revolucionar nosso estudo de exoplanetas nos próximos anos.

Esta coluna é publicada às segundas-feiras na versão impressa, na Folha Corrida.

