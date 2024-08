Belo Horizonte

A ginasta Rebeca Andrade terminou sua jornada nas Olimpíadas de Paris fazendo história: levou ouro na final do solo da ginástica artística, superou Simone Biles, que ficou com a prata, e tornou-se a maior medalhista olímpica do Brasil.

Com o clássico mashup entre "End of Time", de Beyoncé, "Movimento da Sanfoninha", de Anitta, e "Baile de Favela", de Mc João, Rebeca conquistou 14.166 —superando os 14.133 de Biles, que fez uma apresentação com falhas— e assumiu o protagonismo no pódio olímpico, fazendo o hino do Brasil ecoar na Arena Bercy, palco da ginástica.

As redes, é claro, foram à loucura, com direito a homenagens do também medalhista Cesar Cielo, ouro na natação em Pequim-2008, e do presidente Lula.

Orgulho para os tuiteiros, que celebraram essa vitória coletiva com histeria.

Os internautas inclusive relembraram uma entrevista que ela concedeu recentemente ao SporTV. Enquanto muitos dos que acompanhavam as provas da ginástica seguiam aflitos com cada apresentação, a atleta confidenciou que, numa das vezes antes de competir, estava simplesmente pensando em receitas da internet.

Performance aclamada.

"Poderia estar no Louvre", postou a conta oficial do museu francês a respeito da fotografia que mostra Biles e Chiles reverenciando Rebeca ajoelhadas.

Nem mesmo a campeã olímpica parecia ter certeza da própria vitória.

Tá filmando, Netflix?

A medalha de ouro coroou uma trajetória que, nesta segunda (5), começou cedo. Pela manhã, Rebeca competiu na final da trave, prova que também contou com a participação da brasileira Júlia Soares, que terminou em 7º.

Apesar de fazer uma apresentação sem grandes falhas, a campeã do solo ficou com 13.933, pontuação que lhe garantiu a 4ª colocação por uma diferença de 0.067 da medalhista de bronze, a italiana Manila Esposito. Biles, que caiu, ficou em 5º, com 13.100.

Sem a possibilidade de pódio na trave, os internautas não perderam tempo em culpar o banco de jurados. "Attenzione pickpocket" e "Alô, Polícia Federal", eles escreveram.

A final do solo garantiu não só a primeira medalha de ouro para Rebeca nas Olimpíadas de Paris, como também materializou o primeiro pódio negro da história da ginástica artística.

Orgulho para a também ginasta Daiane dos Santos, que pavimentou o caminho para Andrade, Biles e Chiles.

Até agora, como os internautas lembraram, apenas duas mulheres, ambas negras, conquistaram uma medalha de ouro em Paris. Na última sexta (2), Bia Souza subiu ao pódio do judô e dedicou a vitória à sua avó.

Saúdam a maior.