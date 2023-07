São Paulo (SP)

Loira do Tchan, Lulinha, Ursal, Coxinha de Rodoviária, Etesão e Bacalhau. Esses nomes soltos podem não significar muita coisa, mas quando se faz uma pesquisa na internet descobre-se que são nomes de brinquedos alternativos superdivertidos e interessantes que estão cada vez mais populares no Brasil. São os "alt toys" ou brinquedos alternativos, de produção independente que fazem uma linha paralela aos produtos da indústria tradicional.

Bacalhau, Etéia, Kappa e Etesão, produzidos pelo Resinagem! estarão disponíveis na feira. - Divulgação / @resinagem

Etezão e Bacalhau, por exemplo, são dois brinquedos inspirados em pornochanchadas que fizeram sucesso em décadas passadas. Bacalhau foi um filme brasileiro de 1976 que parodiava o blockbuster Tubarão, de Steven Spielberg, e tinha como protagonista um curioso (e inexistente no mundo real) bacalhau da guiné. O segundo, o Etesão, é uma réplica de um dos personagens do filme O Etesão (1986) paródia do consagrado ET – O Extraterrestre. A Etesuda, personagem feminina do filme nacional, também foi transformada em brinquedo, com detalhes realistas de toda a anatomia do corpo.

Esses e muitos outros brinquedos atraem uma legião de fãs e colecionadores que disputam as produções, feitas sob encomenda, de diversos criadores espalhados pelo Brasil e no exterior. Os bonecos muitas vezes são paródias de personagens reais do nosso cotidiano, como o presidente Lula ou a ex-presidente Dilma Rousseff e até de bandas famosas, como os Beatles, retratados nestes brinquedos como "Besouros".

Evento é o primeiro no Brasil dedicado a apresentar brinquedos e jogos independentes em diversas modalidades. - Divulgação

O método de confecção desses bonecos é variado de artista para a artista, podendo ser produzidos em resina, impressão 3D entre outros. As quantidades dos lotes também mudam bastante, e podem ser edições limitadas ou até mesmo únicas.

A feira, que é gratuita, ocorrerá exclusivamente amanhã, 22 de julho, na Galeria Ouro Velho, localizada na rua Augusta. Durante o dia também ocorrerão diversas palestras ao custo de R$10 por inscrição. Essas têm vagas limitadas, sendo necessário inscrever-se previamente no site oficial dos organizadores.

O boneco "Coxinha de Rodoviária" é uma das curiosas e divertidas criações que estarão na Alt Toys. - Divulgação / @maugostocorp

Serviço:

ALT TOYS

Data: 22/07/2023

Horários: das 11 às 19h

Galeria Ouro Velho

Rua Augusta, 1371 - Consolação

Entrada franca

CICLO DE PALESTRAS

Data: 22/07/2023

Edifício de Franco

Rua Augusta, 1351, sala 32 - Consolação

Preço: R$10 por inscrição

Inscrições: www.ugrapress.com.br

Vagas limitadas