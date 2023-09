Uma plataforma que foi utilizada nos primórdios das ferrovias no país foi restaurada e reinaugurada em Jundiaí, como parte de um projeto de revitalização do antigo Complexo Fepasa existente na cidade.

Localizada no hoje Espaço Expressa, a plataforma que era utilizada pela extinta Companhia Paulista de Estrada de Ferro para embarque e desembarque de funcionários e peças foi entregue no último dia 15.

Antigo complexo da Fepasa em Jundiaí passou por restauro de plataforma - Divulgação/Prefeitura de Jundiaí

A plataforma da antiga oficina da Paulista atendia a linha Santos-Jundiaí, de fundamental importância no desenvolvimento das ferrovias no país na segunda metade do século 19.

A reforma custou R$ 419 mil e foi feita com recursos da Secretaria de Turismo e Viagens do governo paulista, com contrapartida da prefeitura. Foram recuperadas as estruturas metálicas da cobertura, de esquadrias, de portas e da própria plataforma, além da troca de todas as telhas e instalação de calhas e rufos e implantação de rampas com acessibilidade.

A obra faz parte de um projeto de revitalização completa do Espaço Expressa, que foi comprado em 2002 e tem custo estimado de R$ 50 milhões.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é que o acervo da ferrovia, que atualmente pertence ao governo federal, seja repassado ao município, para que objetos históricos passem por restauro.

O contrato para a restauração foi assinado em dezembro de 2019, segundo a secretaria estadual.

O museu local da Companhia Paulista tem um acervo que atinge 5.000 itens, ainda conforme a secretaria, com ambientes que simula o período áureo das ferrovias, como a Sala das Senhoras –que reproduz o espaço reservado às mulheres nas antigas estações.

A Paulista foi uma das principais companhias ferroviárias de São Paulo, responsável por desbravar parte do interior do estado entre o fim do século 19 e as primeiras décadas do século passado.

A exemplo de outras empresas, porém, enfrentou problemas financeiros e foi absorvida pelo governo estadual, dando origem em 1971 à Fepasa (Ferrovia Paulista S.A.). As outras foram a Companhia Mogiana, Estrada de Ferro Sorocabana, São Paulo-Minas e Estrada de Ferro Araraquara.