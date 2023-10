Duas locomotivas híbridas que podem ter redução de até 42% no consumo de combustível passarão a ser utilizadas em ferrovias do Paraná. Com motores mais eficientes e uso de baterias para armazenar energia, elas são as primeiras desse modelo a serem usadas no transporte de cargas no país.

A iniciativa é fruto de um acordo entre a concessionária Rumo e a Progress Rail, que desenvolveu as locomotivas, após um processo de três anos. O valor do investimento não foi revelado.

Locomotiva híbrida que será utilizada no Paraná e que tem projeção de reduzir até 42% no consumo de diesel - Divulgação/Rumo

Ambas passarão por um período de testes de seis meses, concentrados no trecho ferroviário entre Guarapuava e a estação de Desvio Ribas, num trecho de cerca de 250 quilômetros –e que integra a rota Cascavel-Ponta Grossa.

O modelo funciona com sistema diesel-elétrico em conjunto com um banco de baterias, que armazena energia que é regenerada na operação do freio dinâmico em vez de ser dissipada em forma de calor por meio de resistores de alta potência.

A Rumo alega que o modelo é 22% mais econômico no consumo de combustível do que os usados hoje e que o uso das baterias como fonte de energia gera ganho de outros 15%. Os outros 5% são provenientes dos benefícios dos motores mais modernos –que também são mais silenciosos e reduzem emissões.

"Começamos a buscar novas máquinas no mercado, com viés muito forte de economia, de combustível e, consequentemente, de redução na emissão de CO2. Surgiu inicialmente uma locomotiva que nem era híbrida, era convencional, mas muito mais moderna, que já trazia esse benefício somente com a modernização, um motor diesel mais moderno, motores de tração mais modernos, até que surgiu o modelo híbrido dessa mesma máquina que a gente já estava desenvolvendo", disse o diretor de manutenção da concessionária, Marcus Jorge.

O trecho escolhido para os testes, segundo ele, levou em conta o traçado desafiador e favorável à tecnologia, por ter áreas de serra e curvas sinuosas, que exigem equipamentos menores.

As máquinas estão na oficina da concessionária em Curitiba, antes de serem colocadas no trecho ferroviário, o que ocorrerá nos próximos dias.

Se os testes na ferrovia confirmarem a perspectiva, locomotivas do modelo poderão no futuro ser utilizadas em rodas mais densas da operação da Rumo, como a malha norte, no corredor ferroviário entre Rondonópolis (MT) e o porto de Santos.

"Nesse viés [de transporter carga] essas estão sendo as primeiras locomotivas mais disruptivas do ponto de vista de redução de emissões, a gente entende que o custo-benefício para o nosso modelo de negócio encaixa muito bem. A nossa intenção é continuar desenvolvendo [a parceria] obviamente após os testes, porque esse é um modelo de locomotiva com uma potência menor. A gente tem locomotivas com potência maior, que também eventualmente podem migrar para o modelo híbrido ou até mesmo as locomotivas atuais serem hibridizadas de alguma forma", disse Jorge.

A Rumo é a maior operadora de ferrovias no país, com 14 mil quilômetros de linhas férreas em nove estados (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins). A base de ativos conta com 35 mil vagões e 1.400 locomotivas.

Já a Progress é uma empresa Caterpillar, um dos principais fornecedores de material rodante para o sistema ferroviário –além de locomotivas e motores, produz vagões, trilhos e equipamentos de manutenção de via, entre outros.