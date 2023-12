Operados por associações de preservação ferroviária, empresas privadas ou concessionárias de ferrovias, trens natalinos oferecidos em 2023 entram neste sábado (16) em sua reta final de atividades neste ano.

Em comum, as composições natalinas são marcadas por apresentarem trens com decoração temática, Papai Noel e música aos turistas que as frequentam, além de oferecerem rotas noturnas –o que não é comum no restante do ano.

Papai Noel é uma das atrações das viagens noturnas do Trem do Vinho, no Rio Grande do Sul - Zéto Telóken/Divulgação

Há opções em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, inclusive para quem não pretende gastar nada. É possível acompanhar a movimentação nos trilhos de trens natalinos criados por concessionárias de ferrovias, em iniciativas independentes ou em parceria com a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).

No Rio Grande do Sul, o Trem do Vinho terá seus últimos passeios natalinos neste sábado, às 18h40 e 21h.

O projeto intitulado Natal sobre Trilhos está na 13ª edição. Uma maria-fumaça com personagens e músicas temáticas passeia pela rota entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa com luzes e decoração especial.

Concessionária VLI abriu roteiros natalinos no dia 1º, em Ribeirão Preto - Divulgação

O roteiro dura três horas e meia e inclui transfer, degustação de prato típico e de vinhos, espumantes e suco de uva produzidos na região. Os ingressos custam R$ 305 (adultos).

O Expresso Noel da ABPF terá, também neste sábado, um passeio noturno entre Campinas e Jaguariúna, no interior paulista, com temática natalina. As atividades começarão às 18h na estação Anhumas, em Campinas.

As crianças ganharão presentes do Papai Noel e da Fada Docinho, num projeto que tem como objetivo angariar recursos para a manutenção e restauração de novos itens da associação. Os ingressos custam a partir de R$ 170 (adulto).

Entre Itu e Salto, o Trem Republicano oferece uma programação natalina que vai de descontos neste domingo (17), quando o trem comemora aniversário, a um passeio noturno na sexta-feira (22), com rodízio de massas.

No domingo, o trem partirá de Itu às 9h e às 14h e, de Salto, às 11h e às 16h.

Às sextas deste mês, os preços são promocionais (a partir de R$ 35), de acordo com a Serra Verde Express, operadora da rota entre os dois municípios turísticos paulistas.

O Trem de Natal da Rumo com a ABPF é composto por locomotivas e vagões decorados e conta com Papai Noel e seus duendes em viagens que estão ocorrendo desde o dia 2.

Neste sábado, às 19h, a composição partirá de Campinas e passará por Valinhos, Vinhedo e Louveira, até Jundiaí. Neste domingo, às 17h, percorrerá de Campinas a Itu, passando por Boa Vista, Descampado, Viracopos, Indaiatuba, Itaici, Pimenta e Salto. No mesmo dia, às 23h, irá de Jundiaí a Mogi das Cruzes.

Na segunda (18), às 18h30, fará a rota de Itu a Canguera, passando por Convenção, Pirapitingui, Engenheiro Acrísio e Guaianã. No dia seguinte, percorrerá o trecho de Canguera a Embu Guaçu e, na quarta (20) irá de Embu Guaçu a Engenheiro Marsilac.

A última viagem do projeto será dia 21, às 16h, quando irá de Paratinga a Santos, passando por Vila Natal, Perequê e Cubatão.

Outra concessionária que preparou um trem natalino é a MRS, também em parceria com a ABPF e que opera em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesta segunda-feira (18), o trem passará por Volta Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí e, no dia seguinte, por Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Santana do Deserto, Simão Pereira e Belmiro Braga.

Na quarta (20), será a vez de Matias Barbosa, Juiz de Fora, Ewbanck da Câmara, Santos Dumont e Antônio Carlos receberem a composição natalina, que encerrará as viagens de 2023 na quinta (21). No dia, passará por Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha, Carandaí, Cristiano Otoni, Conselheiro Lafaiete e Congonhas.

Já a VLI iniciou dia 1º seu roteiro natalino, a partir de Ribeirão Preto. Neste sábado (16), a comunidade Vale do Sol, em Campinas, recebeu durante a manhã o trem natalino e doações de cestas de Natal e doces para as crianças.