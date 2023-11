O Trem de Natal, projeto que envolve duas concessionárias de ferrovias, uma associação de preservação ferroviária e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), percorrerá mais de 50 localidades de São Paulo na edição deste ano.

A primeira viagem está programada para o próximo sábado (2), e o trem com decoração natalina vai operar até o dia 21, passando por municípios do interior e do litoral paulista, além de antigas e atuais estações ferroviárias.

Trem de Natal, que vai percorrer mais de 20 municípios de São Paulo entre os dias 2 e 21 de dezembro - Divulgação

O Trem de Natal é composto por locomotivas e vagões decorados e conta com a presença do Papai Noel e seus duendes, que percorrerão mais de 800 quilômetros de ferrovias passando por cidades como Araraquara, São José do Rio Preto, Americana, Campinas, Rio Claro, Cubatão e Santos.

Para celebrar o fim de ano, as composições utilizadas ganharam cerca de 3.000 m de fitas LED branca. A primeira viagem partirá de Santa Fé do Sul, às 19h do dia 2, e passará por Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia e Jales.

O roteiro inclui antigas e atuais estações ferroviárias de São Paulo. No dia seguinte, a composição percorrerá o trecho entre Jales e Votuporanga, no mesmo horário, passando por Estrela D'Oeste, Fernandópolis, Meridiano e Valentim Gentil.

O projeto é desenvolvido pela concessionária de ferrovias Rumo em parceria com MRS Logística, pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) e pela CPTM.

TREM DE NATAL 2023 Roteiro inclui cidades e antigas e atuais estações ferroviárias de SP Dia 2, às 19h Parte de Santa Fé do Sul e passa por Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete e Urânia até chegar ao destino, Jales

Dia 3, às 19h De Jales a Votuporanga, com passagens por Estrela D'Oeste, Fernandópolis, Meridiano e Valentim Gentil

Dia 4, às 19h Votuporanga a São José do Rio Preto, passando por Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo e Mirassol

Dia 6, às 19h De São José do Rio Preto a Santa Adélia, passando por Engenheiro Schmitt, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva e Pindorama

Dia 7, às 18h De Santa Adélia a Tutóia (Araraquara), passando por Cândido Rodrigues, Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Silvania e Bueno de Andrada

Dia 8, às 18h30 De Guatapará a Araraquara, passando por Rincão, Santa Lúcia, Américo Brasiliense e Tutóia

Dia 10, às 18h30 De Araraquara a São Carlos, passando por Tutóia e Ibaté

Dia 11, às 19h De Pederneiras a Dois Córregos, passando por Potunduva e Jaú

Dia 12, às 19h De Dois Córregos a Itirapina, passando por Torrinha e Brotas

Dia 14, às 19h De Rio Claro a Americana, passando por Santa Gertrudes, Cordeirópolis e Limeira

Dia 15, às 19h De Americana a Campinas, passando por Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia

Dia 16, às 19h De Campinas a Jundiaí, passando por Valinhos, Vinhedo e Louveira

Dia 17, às 17h De Campinas a Itu, passando por Boa Vista, Descampado, Viracopos, Indaiatuba, Itaici, Pimenta e Salto

Dia 17, às 23h De Jundiaí a Mogi das Cruzes, passando pela Estação da Luz

Dia 18, às 18h30 De Itu a Canguera, passando por Convenção, Pirapitingui, Engenheiro Acrísio e Guaianã

Dia 19, às 18h30 De Canguera a Embu Guaçu, com passagens por São Roque, Caucaia do Alto e Aldeinha

Dia 20, às 8h De Embu Guaçu a Engenheiro Marsilac, passando pelo bairro do Cipó

Dia 21, às 16h De Paratinga a Santos, passando por Vila Natal, Perequê e Cubatão

Serão utilizadas duas locomotivas, uma pertencente à Rumo e outra de propriedade da ABPF. Fabricada em 1978, a locomotiva da associação de preservação já pertenceu a empresas da Austrália, dos Estados Unidos e do Brasil e foi levada para Araraquara (a 273 km de São Paulo) para formar a composição do Trem de Natal deste ano.

A ABPF comprou a locomotiva diesel-elétrica num leilão em 2019 e a restaurou. A transferência para Araraquara dela e de outros dois carros, um deles salão-bar, foi feita no último dia 14.

CUIDADOS

As empresas e associações participantes do projeto elaboraram um guia de segurança para que as crianças e adultos acompanhem a passagem do trem em seus municípios, que incluir manter a distância mínima de 15 m da linha férrea —antes, durante e após a passagem da composição— e escolher um local seguro para o registro de selfies e imagens.

Também não é permitido subir em locomotivas ou vagões, ainda que estejam parados.

Além da operação do trem especial nas cidades, a programação inclui apresentações culturais, como a do saxofonista Derico.

As apresentações do saxofonista estão marcadas para municípios que forem o destino final das viagens: São José do Rio Preto (dia 5), Araraquara (dia 9), Rio Claro (dia 13) e Louveira (dia 16), entre 22h e 0h.