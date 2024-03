Ribeirão Preto

Duas concessionárias ferroviárias do país anunciaram investimentos de cerca de R$ 1,4 bilhão na compra de 50 locomotivas e vagões para transporte de cargas.

A MRS Logística anunciou nos últimos dias um pacote de renovação de sua frota que inclui as compras de 30 locomotivas e 560 vagões, num investimento total de cerca de R$ 1 bilhão.

A concessionária MRS comprou 30 locomotivas da série Evolution da Wabtec, em investimento de R$ 500 milhões - Divulgação

A concessionária administra uma malha ferroviária de 1.643 quilômetros em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e fechou acordo com a Wabtec Corporation para a compra das locomotivas, avaliadas em cerca de R$ 500 milhões.

O negócio se soma a outro de valor semelhante feito pela MRS com a Greenbrier Maxion para a aquisição dos 560 vagões do tipo gôndola, utilizados no fluxo do transporte de minérios. Os vagões serão entregues até o mês de agosto.

Maiores que outros modelos, eles têm maior capacidade de carga, o que reduz o número de viagens ferroviárias e, consequentemente, custos para a operadora.

A Greenbrier Maxion, sediada em Hortolândia (SP), é uma empresa nascida a partir da histórica FNV (Fábrica Nacional de Vagões) e que hoje é formada pela brasileira Iochpe-Maxion e pelas norte-americanas The Greenbrier Companies e Amsted Rail.

Além da MRS, a concessionária VLI anunciou nesta sexta-feira (8) a compra de oito locomotivas para o transporte de cargas na FCA (Ferrovia Centro-Atlântica).

As unidades, fabricadas pela Progress Rail —grupo Caterpillar—, serão utilizadas no transporte de cargas no corredor Sudeste da FCA, que leva até o porto de Santos produtos das regiões Centro-Oeste e Sudeste —Minas Gerais e São Paulo—, como grãos, açúcar, combustíveis e minerais.

As locomotivas serão fabricadas em Sete Lagoas (MG) e deverão ser entregues no final do próximo ano. Segundo a VLI, com o negócio a operadora chega a 20 locomotivas compradas em um ano, num investimento total de R$ 430 milhões.

As outras compradas anteriormente serão recebidas neste ano para serem usadas nos corredores Leste (com destino aos portos do Espírito Santo) e Norte, onde a concessionária opera o trecho norte da Ferrovia Norte-Sul.