Ribeirão Preto

Um vagão ferroviário produzido nos Estados Unidos foi restaurado no interior de São Paulo depois de um processo que envolveu a colaboração entre duas associações de preservação.

Fabricado pela extinta companhia Pressed Steel, de Pittsburgh, e utilizado no Brasil pela Estrada de Ferro Sorocabana, o vagão de cargas foi recuperado nas oficinas da ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), em Campinas.

Vagão produzido pela Pressed Steel nos Estados Unidos foi recuperado pela ABPF em parceria com a Sorocabana - Movimento de Preservação Ferroviária, em Campinas - Divulgação/ABPF

Diretor da ABPF, Helio Gazetta Filho disse que a pesquisa para descobrir o número original do vagão e o desenvolvimento dos diagramas para confecção dos adesivos foram feitos pelo jornalista Eric Mantuan, presidente do Sorocabana - Movimento de Preservação Ferroviária.

Neste sábado (30), Gazetta Filho apresentou o vagão construído há cerca de sete décadas restaurado e como ficou após ter a sua identificação visual refeita, igual à de quando chegou à Sorocabana.

De acordo com ele, Mantuan conseguiu resgatar dos escombros das oficinas de Sorocaba as fichas dos carros de passageiros e vagões, o que foi vital para permitir a restauração do vagão norte-americano e deixá-lo com suas características originais.

A Pressed Steel foi uma companhia norte-americana de vagões ferroviários fundada em 1899 e que manteve suas atividades até 1956.

Quando chegou às mãos da ABPF, o vagão foi levado para a oficina existente na estação Carlos Gomes, em Campinas, criada justamente para restaurar locomotivas, carros de passageiros e vagões de carga para serem utilizados na rota de 24 quilômetros entre a cidade e Jaguariúna ou para compor o acervo do futuro museu ferroviário da associação.

O vagão foi preparado pela ABPF para rodar o percurso entre as cidades, mas a ideia inicial é que ele seja utilizado somente em ocasiões especiais.

O trajeto entre as duas cidades fazia parte da linha original da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, uma das desbravadoras do interior paulista e que, em 1971, foi uma das empresas que originaram a Fepasa (estatal paulista).