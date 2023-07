São Paulo

Após rumores do fim da parceria entre Kondzilla e GR6, a Grzilla —fusão comercial que envolve os direitos do artista MC Kauan—, a produtora liderada pelo empresário Konrad Dantas anunciou uma nova colaboração com a marca Beats, bebida alcoólica da Ambev acostumada a investir no funk. Marca que já teve Anitta e Pedro Sampaio como diretores criativos, agora inclui os embaixadores Mc Kekel e Mc Danny.

O funkeiro MC Kekel durante a gravação do clipe da música "Meu Bem" - Zeca/Divulgação

A proposta é aproximar os artistas e o fãs com investimento em novas músicas, clipes e filmes comerciais. Vale lembrar que Kekel, com uma carreira sólida de uma década, é um dos maiores nomes do funk paulista. Seu estilo que foi do funk minimalista dos anos 2013 até os hits melódicos mais recentes conquistaram milhões de fãs em todo o país.

Por outro lado, Mc Danny também se destaca como um dos artistas mais promissores da atualidade. Cheia de hits de sucesso e com 4.5 milhões de visualizações mensais no Spotify, a artista mostrou que sua versatilidade artística ao transitar por diferentes estilos musicais —como piseiro e brega funk— é sua verdadeira formula de sucesso.

Thais Soares, diretora de Beats comenta que o objetivo da marca é apoiar os diferentes movimentos culturais. "Para isso, vamos, cada vez mais, fortalecer artistas independentes, creators e formadores de opinião, como forma de reforçar a conexão com o público jovem".