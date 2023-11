São Paulo

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, este fim de semana é marcado por eventos de valorização da cultura e estética negra. O Baile Met Gala em Salvador e a peça teatral Bento Batuca no Teatro FAAP, em São Paulo, dão início às celebrações da herança afro-brasileira.

O Baile Mete Gala, organizado pela BATEKOO é um evento que se dedica em desconstruir a ideia de que luxo - Divulgação

Confira a agenda do fim de semana da Consciência Negra:

Baile Mete Gala

O aguardado "Baile Mete Gala", da BATEKOO, acontece nesta sexta-feira (17), a partir das 22h, no Casarão Salvador. O evento se dedica em desconstruir a ideia de que luxo está ligado a etiquetas, que moda é elitista e que o mundo fashion é excludente. O line-up conta com nomes como Samba Trator, Dj Mona (NY), Joss Dee (Angola/RJ) com participação de Vikiz, Umiranda (DF), Mirands x Freshprincedabahia, Tia Carol e Dj Gabineguin (Aracaju). EVYLiN será a mestre de cerimônia/chanter.

Casarão Salvador: Av. Jequitaia, 151, Água de Meninos, Salvador. Ingressos: R$ 51. 18 anos. Mais informações: @batekoo

Bento Batuca

A peça Bento Batuca está em cartaz no Teatro FAAP e terá apresentações nos dias 17, 18 e 19 de novembro, com sessões às 11h e, também, às 16h. O espetáculo, protagonizado por um elenco 100% negro, é dica certa para toda a família, com atenção especial ao público infantojuvenil. Por meio da linguagem poética, teatral e musical, projeto enaltece os ritmos, sons e danças da cultura afro-brasileira.

Teatro FAAP: R. Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo. Ingressos: R$ 20. Livre.Mais informações: @teatrofaap

Último final de semana da peça Bento Batuca acontece no teatro Faap - Divulgação

Museu Afro Brasil

No dia 20/11, das 9h às 18h, o Museu Afro Brasil abre suas portas para o evento central da programação do Mês da Consciência Negra. O II Ocupa MAB traz o Grupo Jongo Filhos da Semente, Samba de Dandara e Resenha Black Bom, com aulão de charme para iniciantes, entre os destaques.

Parque do Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana. Grátis. Livre. Mais informações: http://museuafrobrasil.org.br/

BatuQ do Glicério

Também celebrando o Dia da Consciência Negra, O CCBB educativo –Arte e Cultura, em parceria com o Coletivo Manidades, realiza –das 14h às 16h30– uma série de ações poéticas, bate-papo e oficina de xilogravura. O evento se encerrará com a apresentação do BatuQ do Glicério, grupo recreativo e social que há 10 anos realiza oficinas musicais para moradores da região, promovendo a integração da comunidade e resgatando tecnologias sociais da cultura afro-brasileira.

CCBB São Paulo: R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico de São Paulo. Grátis. Livre. Mais informações: ccbb.com.br/

Música Na Sacada

Moradores e visitantes do litoral norte de São Paulo poderão apreciar mais uma edição do Música na Sacada, projeto que ilumina um casarão histórico, em São Sebastião, com uma série de shows gratuitos. A artista moçambicana Lenna Bahule está entre os destaques do evento que acontece nos dias 23, 24 e 25 de novembro, sempre das 19h até 23h. Completando a agenda, o lançamento da Revista do Samba.

Instituto Mpumalanga: Av. Dr. Altino Arantes, 81, Centro, São Sebastião. Gratis. Livre. Mais informações:@institutompumalanga