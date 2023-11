São Paulo

No dia 11 de novembro, a Central 1926 vai sediar mais uma edição do Baile da DJ $ophia, uma festa dedicada a celebrar a história do hip-hop que atravessa diferentes gerações. Após edições marcantes em colaboração com eventos como Sem Classe a festa e Baile dos Escurinhos, que contaram com a presença de artistas renomados como Anitta e participação especial da Fat Family, o Baile da DJ $ophia se prepara para a sua grande edição anual.

DJ Sophia, que já tocou ao lado de Jazzy Jeff e no canal do YouTube da 'Boiler Room', é a idealizadora do Baile da DJ Sophia - Caio Versolato/Divulgação

Nesta edição, a festa promete ser ainda maior do que as duas últimas, com duas pistas abertas, atrações especiais e um show inédito de AJuliacosta apresentando o novo lançamento "Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva". É uma oportunidade única para aqueles que estão ansiosos para conferir o mais recente trabalho da artista.

Além do show de Aju, em comemoração ao Dia Mundial do Hip-Hop, o baile preparou um line-up diversificado que atravessa gerações, incluindo Cris SNJ, DJ Nyack, DJ Faul, Vitória Nicolau, Rafa Duartt, DJ Livea e Jamalsk.

Outra festa imperdível programada para o próximo dia 12 de novembro, e no mesmo local, é a Ralachão na Laje. O retorno do evento, que fez sucesso em 2018 e teve sua última edição em 2019, atende aos pedidos dos fãs da festa LGBTQIA+. Inspirada nos eventos de pagode "Tardezinha" e "Numanice", de Thiaguinho e Ludmilla, a Ralachão na Laje oferece áreas abertas e fechadas, incluindo um rooftop com cobertura.

O público da Ralachão poderá desfrutar de diversas atrações, desde DJs até uma roda de pagode com a Calazans e a cantora Afreekassia. O clima descontraído de uma domingueira na parte da tarde transforma-se em uma animada balada noturna à medida que a noite se aproxima.

Os ingressos para esta edição imperdível já estão à venda, com preços a partir de R$ 25. A festa destaca-se como um projeto musical que busca transcender estereótipos, acolhendo um público que carecia de espaços inclusivos. Rafa Duarte, organizador do evento, destaca que esta promete ser uma celebração potente e inclusiva, onde as diversas expressões culturais têm seu merecido lugar sob os holofotes, prezando pela representatividade, diversidade e, sobretudo, sendo acolhedora.

Baile da DJ Sophia

Sábado, 11/11, às 22h. Ingresso: até às 00h R$ 25, após R$ 35. Local: Central 1926 - Praça da Bandeira, 137 - Bela Vista. 18 anos. @bailedadjsophia

Ralachão na Laje

Domingo, 12/11, às 16h. Ingresso: R$ 25. Local: Central 1926. 18 anos. @ralachao