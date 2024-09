São Paulo

Mel Duarte é uma força criativa em constante movimento. Escritora e cantora, suas performances misturam poesia e música, carregando a energia das ruas e a intensidade de quem vive a arte como um ato de resistência. Com sua voz firme e palavras afiadas, Mel transforma o palco em um espaço de reflexão, afeto e luta.

Mel Duarte se prepara para o show em comemoraçãos cinco anos do álbum 'Mormaço - Entre Outras Formas de Calor' - Helen Salomão

Desde 2006, tem fincado suas raízes na literatura. Sua obra reflete a multiplicidade de quem a cria: uma mulher negra e periférica que encontra nas palavras a transformação. Entre suas publicações estão "Negra Nua Crua", que ganhou uma versão em espanhol, e "Colmeia: Poemas reunidos". Agora, ela celebra o quinto aniversário do álbum "Mormaço - Entre Outras Formas de Calor".

A apresentação gratuita marcada para 28 de setembro, na Casa das Rosas, é mais que um simples show. É uma experiência sensorial, um mergulho nas diversas sonoridades brasileiras. Mel Duarte não se limita a um único ritmo. Sua música é uma fusão de MPB, reggae, soul, rap, funk, trap e pagodão baiano.

Mel se destaca pelas performances de "spoken word". No palco, suas palavras são disparadas como flechas certeiras que atingem os ouvintes. O espaço se torna um ambiente de catarse coletiva, e Mel guia essa experiência. Ela estará acompanhada por sua banda, com DJ Jazz, Felipe Parra na guitarra e direção musical, Taisson Zigy na percussão e Ana Eliza Colomar no sopro.

Além do espetáculo, Mel convida o público a participar do projeto "Mormaço - Palavras Incendiárias". O projeto inclui rodas de conversa e performances poéticas dedicadas à expressão das mulheres. Artistas como Ryane Leão, Xênia França e Luz Ribeiro estarão presentes, tornando a experiência ainda mais rica. Durante o show, Mel apresentará faixas inéditas do seu próximo álbum, "Colmeia", como "Querem nos Calar" e "Fagulha".