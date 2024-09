O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou, na noite desta terça-feira (17), um comunicado dirigido a autistas e seus familiares em que anuncia duas medidas para organizar o debate sobre políticas públicas e terapias para autistas no país: a instauração de uma câmara técnica sobre políticas públicas e deficiências psicossociais, no âmbito do Novo Viver Sem Limite, e uma audiência pública.

Ministra Macaé Evaristo em evento durante encontro do presidente Lula com atletas paralímpicos - Ueslei Marcelino/REUTERS

As medidas são uma primeira resposta da pasta à polêmica causada pela entrega de um dossiê à ministra Macaé Evaristo, na semana passada, durante um evento promovido pelo Ministério da Educação, em que três entidades ligadas à causa do autismo e outras deficiências criticavam o que viam como uma "forma moderna de regime manicomial" e uma "grave violação aos direitos humanos": "a prática do excesso de horas de terapia imposta a pessoas autistas no Brasil, particularmente quando essas terapias são baseadas em métodos como a Análise do Comportamento Aplicada (ABA)".

O dossiê foi rechaçado por outras associações de autistas, pesquisadores e por familiares de autistas de maior nível de suporte, que com frequência não conseguem se posicionar diretamente no debate público.

Por mais que vejam a necessidade de melhor formação e regulação dos profissionais que aplicam ABA, para esses grupos, o dossiê não reflete a realidade -- já que, em vez de excesso de terapias, o corrente é autistas terem pouco ou nenhum acesso a terapias pelo SUS e por vezes até pelos planos de saúde --, é desrespeitoso com a luta antimanicomial e ainda poderia ampliar a negativa dos planos de saúde de cobrirem terapias baseadas em evidência científica e em carga horária adequada.

No comunicado, feito uma semana após as três entidades entregarem a denúncia à ministra, a pasta dos Direitos Humanos afirmou que as medidas estavam sendo tomadas "para estreitar essa conversa com um número maior e representativo das entidades em defesa dos direitos das pessoas autistas".