Brasília

O presidente Lula (PT) criticou nesta terça-feira (17) o uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas no país e buscou fazer um gesto para a bancada ruralista, ao mesmo tempo em que se queixou de empresários do segmento.

As declarações ocorreram no fim de reunião com representantes dos três Poderes, no Palácio do Planalto, para tratar de ações conjuntas de enfrentamento às queimadas no país.

O petista afirmou aos presentes que, mais cedo, participou de uma reunião para tratar do uso de agrotóxicos no Brasil. Ele disse que é preciso tomar atitudes diante do crescimento da utilização dessas substâncias no país. Lula afirmou que ouvirá lideranças dos partidos, a Embrapa e empresários para discutir o tema.

"Eu até disse na reunião que eu me disponho a fazer uma reunião com a chamada bancada ruralista. Ainda vamos descobrir quem é que é sério e quem é que não é sério", disse.

Desde que foi eleito, o petista tem feito gestos ao agronegócio numa tentativa de se aproximar do setor, que é mais ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A bancada ruralista é uma das forças mais expressivas do Congresso, com cerca de 300 deputados e 50 senadores, e tem protagonizado embates com o governo de Lula.

Em outro momento, o petista disse que está convencido que "nenhum empresário sério do agronegócio deseja queimadas". "Porque eles sabem a importância que eles têm na exportação dos produtos agrícolas brasileiros e sabem as exigências internacionais que estão colocadas para todos os países."

Lula também disse nesta terça-feira que a disposição do Executivo é discutir com todas as pessoas --"com quem gosta da gente e com quem não gosta, com quem é civilizado e com quem não é"-- e que "ninguém será pego de surpresa" com o envio de propostas de seu governo ao Congresso.

A aposta da administração petista para se aproximar do agronegócio é na liberação de recursos para o setor, em particular com edições recordes do Plano Safra.

Lula chegou a declarar recentemente que o problema do agronegócio com ele é "ideológico", considerando que seu governo atende às necessidades dos produtores agrícolas por recursos.

"Tenho noção do que nós fizemos [para o agronegócio]. O problema deles conosco é ideológico, não é problema de dinheiro a mais no Plano Safra. Não quero saber se produtor rural gosta de mim ou não", afirmou o presidente.