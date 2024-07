SoU_Ciência - Meyrele Nascimento

A ciência moderna está por toda parte. Ela serviu a projetos colonialistas, racistas e eugenistas, foi utilizada em armas devastadoras e para ampliar a lucratividade de negócios com alto impacto ambiental. Mas também esteve na base dos avanços da medicina, das comunicações, dos transportes, da alimentação, da automação industrial, além de ser fundamental para tomarmos decisões coletivas e individuais bem informadas.

A ciência não é neutra, é um importante instrumento de poder sobre o mundo. Para que seja uma força construtiva em favor do bem-estar, da igualdade e da sustentabilidade, a ciência precisa estar associada a outra invenção fundamental da humanidade: a democracia. É confrontada com o poder do povo, com formas de controle social e participação permanentes que ela pode se tornar uma "ciência cidadã", de fato.

Ao ser democrática, a ciência moderna, tal como a entendemos nos últimos 500 anos, também precisa ser plural. Afinal, a história da humanidade é a da observação sistemática do mundo. Essas práticas, embora não formalizadas nos moldes atuais, constituíam métodos de sistematização do conhecimento que eram e ainda são essenciais para a sobrevivência e o desenvolvimento social. E até hoje são importantes visões de mundo que indicam, inclusive, o colapso do planeta produzido pelo nosso modo de vida atual. É preciso colocar a ciência a serviço da igualdade e da democracia, pois, apoiada por sociedades e governos, ela pode produzir cidadania, sustentabilidade e garantir o direito à vida.

O Brasil viveu um triste capítulo da aliança entre o autoritarismo e o negacionismo, que colocou democracia e ciência sob ataque. Durante o governo de Jair Bolsonaro, vivemos quatro anos de desmonte das universidades públicas e dos institutos de pesquisa, e uma descredibilização da pesquisa e da ciência em sua forma mais vil, em uma verdadeira política de extermínio que resultou em até 4 mil mortes por dia durante a pandemia.

Enquanto o então presidente e seus ministros chamavam os estudantes de baderneiros e diziam que nas universidades brasileiras só se faz "balbúrdia", cientistas garantiam o sequenciamento genético do vírus SARS-CoV-2, trabalhavam na busca incessante por vacinas e tratamentos realmente eficazes contra a doença, que passava longe do "kit milagroso" proposto pela equipe do ex-presidente. Ao mesmo tempo, pesquisadores trabalhavam intensamente para informar a sociedade sobre os cuidados necessários para a redução do contágio e alertavam para o potencial letal do vírus.

Garantir o diálogo permanente por meio de um canal aberto de escuta à sociedade é dever da ciência cidadã. E essa tem sido a nossa missão no SoU_Ciência. Há três anos, um grupo de cientistas se uniu para formar o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (SoU_Ciência). Durante um momento ainda crítico da pandemia e sob um governo negacionista, nos organizamos no enfrentamento aos ataques direcionados à ciência e às universidades, fornecendo dados, análises e denúncias, promovendo o desenvolvimento nacional com democracia, diversidade e sustentabilidade por meio do sistema de ciência e da educação superior pública brasileira.

Hoje somos mais de 80 colaboradores, entre professores, pesquisadores, alunos de iniciação científica, jornalistas, designers e tantos outros profissionais de apoio técnico vinculados a 18 instituições de ensino superior espalhadas por todo o país. Em apenas três anos, realizamos diversas pesquisas de opinião, oferecemos cursos de extensão, promovemos eventos e publicamos painéis com resultados de investigações.

No painel Universidades federais em defesa da vida é possível conferir a atuação das instituições ao longo da pandemia de covid-19. Para visualizar o panorama do Financiamento da Ciência & Tecnologia e das Universidade Federais, basta acessar o painel interativo com o mapeamento de investimentos na educação superior pública federal, na promoção da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e de seus agentes.

Analisamos a Expansão do ensino superior privado no Brasil, suas tendências e o papel da educação superior privada no desenvolvimento social, cultural e econômico do país. Já o painel Cotas nas Instituições Públicas de Educação Superior apresenta os efeitos das ações afirmativas na diversificação do perfil de cor ou raça, socioeconômico e de escolarização básica dos estudantes matriculados nessas instituições.

Para manter viva a memória das mais de 700 mil pessoas que morreram durante a pandemia de covid-19 no Brasil, estamos preparando o Acervo da Pandemia, o qual deverá servir como um documento histórico, que registre o impacto do discurso anticiência na sociedade, e nos sirva de lembrete constante: não eram apenas números, eram mulheres, homens, filhos, irmãos, pais, mães, tios, avós... Tantos amores das vidas de tantas pessoas que se perderam em nome de uma cruzada contra a vida e a ciência. Esse discurso não surgiu do nada, ele tem rostos e vozes que precisam ser responsabilizados. É essa memória que também queremos manter viva. Devemos tê-los sempre em mente na hora de escolher nossos representantes.

O Brasil vive hoje uma realidade diferente daquela que vivíamos quando criamos o SoU_Ciência. Não estamos mais em um cenário no qual o principal líder da nação se posiciona abertamente contra a ciência e a educação pública. Entretanto, isso não quer dizer que podemos descansar — ou esquecer. Os ataques continuam, mas nossos esforços também! A luta para garantir que a educação seja uma prioridade não pode parar. E que ciência e democracia sigam de braços dados, por uma sociedade mais justa, solidária e ambientalmente sustentável.