EUA ajudam futebol do Brasil a se classificar para mata-mata de Paris-2024

São Paulo

A seleção feminina de futebol passou para as quartas de final das Olimpíadas de Paris mesmo ficando em terceiro lugar no Grupo C.

A seleção capitaneada por Marta e dirigida pelo técnico Arthur Elias perdeu nesta quarta-feira (31) por 2 a 0 para a Espanha, atual campeã mundial, em Bordeaux e permaneceu com 3 pontos (uma vitória e duas derrotas).

Pelo regulamento olímpico, classificam-se para os mata-matas as duas melhores seleções de cada um dos três grupos, mais as duas melhores terceiras colocadas.

Alanna Kennedy, da Austrália, lamenta derrota para os EUA em Marselha; resultado serviu para a seleção brasileira de futebol se classificar para as quartas de final de Paris-2024 - Pascal Guyot - 31.jul.2024/AFP

Assim, as brasileiras passaram a torcer para que, nos dois outros grupos, pelo menos um dos países que terminasse em terceiro tivesse desempenho pior que o delas.

E isso aconteceu nos jogos seguintes, do Grupo B. Em Marselha, a Austrália perdeu por 2 a 1 para os EUA e terminou na terceira colocação, com os mesmos 3 pontos do Brasil (uma vitória e duas derrotas).

O Brasil, contudo, ficou à frente por ter um saldo de gols menos ruim que o das australianas (-2 ante -3).

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

Esse cenário assegurou a vaga para as brasileiras sem necessidade de aguardar o desfecho do Grupo A, que teria no fim do dia Colômbia x Canadá e França x Nova Zelândia.

O rival do Brasil nas quartas de final seria definido depois da conclusão dos jogos desse grupo. As quartas de final de Paris-2024 serão no sábado (3).