São Paulo

Com a promessa de realizar as Olimpíadas "mais verdes de todos os tempos", a organização dos Jogos de Paris-2024 apostou em um centro aquático com arquitetura em madeira e energia renovável como vitrine sustentável.

A instalação é a única inteiramente construída para a competição e ficará de legado, ao término das Olimpíadas, para a população de Saint-Denis (ao norte de Paris).

Para falar o por que os Jogos de Paris são os mais sustentáveis da história, a apresentadora Priscila Camazano recebe José Henrique Mariante, repórter enviado a Paris para a cobertura das Olimpíadas, no Como É que É? nesta quarta-feira (31).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.