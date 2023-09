São Paulo

Políticos costumam ser consumidores de grandes vinhos. A origem das garrafas caríssimas bebidas por servidores públicos do mundo todo, contudo, é muitas vezes nebulosa. Isso não é novidade. Os preços dos grands crus de Bordeaux, por exemplo, pararam de subir na década passada depois de o governo chinês investir pesado contra a corrupção. O que nunca se viu antes, no entanto, foi um político desdenhar do vinho que bebeu para se safar como fez o presidente da Câmara de Oeiras, no Alentejo, Portugal, Isaltino de Morais. Num discurso, o político chamou o vinho alentejano Pêra-Manca Branco de vinho banal, "que custa só 55 euros" (na verdade, custa cerca de 60 euros). O político, que acusa os "extremistas" e os "jornalistas" de quererem derrubá-lo, é bastante controverso e já foi até preso por corrupção. Ele alegou que o jornalista da revista Sábado omitiu de propósito o fato de o vinho consumido em almoços de trabalho dos vereadores ser Pêra-Manca Branco e não Pêra-Manca Tinto, este, sim, segundo ele, um grande vinho, caro, de 500 euros.

Em agosto, a Sábado havia denunciado que os representantes da Câmara Municipal de Oeiras teriam gastado 139 mil euros em almoços desde 2017. Em seu discurso de defesa, Isaltino não só desdenhou do Pêra-Manca Branco como, abusando da ironia, citou todos os restaurantes de sua preferência nos arredores de Oeiras e mencionou inclusive quais os seus pratos favoritos em cada um deles. A lista (veja abaixo) pode muito bem servir como guia no dia em que você for visitar o Alentejo. Vale a pena guardar.

O vinho Pêra-Manca branco é produzido todos os anos e em quantidades maiores do que o tinto - arquivo pessoal/Tânia Nogueira



Quanto ao Pêra-Manca Branco, discordo de Isaltino em tudo. Em primeiro lugar, um vinho de 55 ou 60 euros para mim não é nem um pouco barato. No Brasil, ele custa cerca de R$ 600 (Sonoma). Em segundo, como já tive a oportunidade de beber esse vinho algumas vezes, posso dizer que se trata de um branco bastante especial, com corpo e elegância ao mesmo tempo. Pessoalmente, prefiro o Tapada do Chaves Vinhas Velhas Branco, do mesmo grupo e enólogo, que custa o dobro, R$ 948,80 (Wine Brasil). Um vinho mais complexo, de produção mais limitada. Isso, no entanto, é só um detalhe, não quer dizer que o Pêra-Manca Branco seja banal. Ele é ótimo.

Por que, então, o branco é tão mais barato do que o tinto? No Brasil, o tinto pode custar mais de R$ 5 mil (R$ 5.241,40, na Bacco’s). Quem explica é Pedro Baptista, Diretor Vitivinícola da Fundação Eugénio de Almeida e Enólogo da Adega Cartuxa, que produz ambos os vinhos. "Para começar, as vinhas de Trincadeira e Aragonez, que originam o vinho tinto, têm produtividade ainda mais reduzida do que as de Antão Vaz e Arinto, que formam o blend do Pêra-Manca Branco", conta Baptista. Ou seja, por hectare, a produção das uvas brancas é maior e, portanto, cada hectare rende um número maior de garrafas. Isso diminui custos.

Em 2021, estive na Adega Cartuxa, onde provei o Pêra-Manca Tinto 2015, o segundo vinho mais caro de Portugal - @tinto_ou_branco/Instagram



"O branco fermenta e estagia em barricas de carvalho francês", conta o enólogo. As barricas de carvalho são um elemento bastante caro da produção do vinho. "Depois, o Pêra-Manca branco estagia 12 meses em garrafa na Adega Cartuxa. O tinto fermenta em balseiros de carvalho francês, estagiando depois em tonéis igualmente de carvalho francês. Além disso, o tinto permanece 5 a 6 anos na Adega Cartuxa antes de ser partilhado com os apreciadores". Ou seja, demanda mais recipientes de carvalho já que o estágio do branco é na garrafa. Isso tem um custo. O fator fundamental para subir o preço do tinto, no entanto, são esses 5 a 6 anos na adega. São 5 a 6 anos de capital empatado. Qualquer um que entenda um mínimo de negócios sabe o enorme custo que isso representa

"Por último, o vinho Pêra-Manca tinto é produzido apenas em anos com condições extraordinárias para a maturação da uva, enquanto o branco é produzido habitualmente todos os anos e em maior quantidade", completa Baptista. "Este fato pode contribuir para uma maior especulação no mercado do tinto em relação ao branco".

Sala das barricas na Adega Cartuxa em Évora, Portugal - arquivo pessoal/Tânia Nogueira



Além de tudo isso, tem o fato de o tinto ter se transformado em um ícone especialmente no Brasil, que é o principal mercado externo para a marca. Aqui ele tornou-se um símbolo de status. Importado pela Adega Alentejana, suas safras costumam esgotar rapidamente apesar de Portugal reservar uma boa parcela para o Brasil. Existe o storytelling de que ele teria sido o vinho trazido por Pedro Álvares Cabral na viagem de descobrimento. Não há provas disso, só uma antiga marca que contava essa história e que foi comprada pela Fundação Eugénio Almeida, detentora da Adega Cartuxa. A própria vinícola trata a história como uma lenda, mas ela caiu no gosto do brasileiro e isso aumenta a demanda e, assim, pressiona os preços para cima.

Fato é que a declaração de Isaltino causou polêmica em Portugal. O Pêra-Manca é um orgulho regional (sem contar o fato de que, para a grande maioria dos portugueses, 55 euros representam um gasto impensável com um vinho). Surgiram, no entanto, várias piadas. Criaram até o site Isaltino Guide, onde você encontra todos os restaurantes citados pelo político. Veja a lista a seguir:



1- Casa Galega (Paço de Arcos): "O arroz de lavagante (um crustáceo parecido com a lagosta) é maravilhoso."

2- Os Arcos (Paço de Arcos): "Arroz de marisco. O peixe grelhado então, nem se fala."

3- O Astrolábio (Paços de Arcos): "Peixe fantástico, peixe grelhado".

4- O Pombalino (Paço de Arcos): "Arroz de lingueirão único e os bifes fritos. E a feijoada."

5- A Tendinha (Oeiras): "Que bifes de vazia (vaca) maravilhosos!"

6- Sol da Barra (Oeiras): "O melhor frango grelhado e churrasco deste país."

7- Chá da Barra Villa (Oeiras): "Com os seus pratos do dia que são maravilhosos."

8- Charkoal (Marina de Oeiras): "E todos os outros restaurantes da marina." (há mais três: ncora, Cup of Joe e Maruto Bar & Bistro)

9- A Caçoila (Oeiras): "Que pataniscas e peixinhos da horta fantásticos!"

10- O Transmontano (Oeiras): "Que feijoada e cozido à portuguesa!"

11- O Faustino (Oeiras): "Que maravilha de peixe! E um dos melhores cozidos do mundo."

12- Chefa Comida de Casa (Paço de Arcos): "Do parque dos poetas aqui bem perto, (o leitão) até parece na Bairrada."

13- Xico (Paços de Arcos): "A preços mesmo módicos e, mais uma vez, o cozido à portuguesa de excelência."

14- Zé Varunca (Paço de Arcos): "Que rica gastronomia alentejana!"

15- Borges (Paço de Arcos): "Preço-qualidade, que bom!"

16- Chez Idriss (Oeiras): "Da melhor comida marroquina. Mesmo junto à câmara."

17- Patio Antico (Paço de Arcos): "Mamma Mia, que boa comida italiana!"

18- Casa da Dízima (Paço de Arcos): "Ali tão perto, a sofisticada Dízima, qual Saint Tropez."

19- Carula (Paço de Arcos): "Com os seus pratos tão caseiros"

20- Beira Gare (Paço de Arcos): "E, ali tão perto, a tradição. "

21- A Marítima (Paço de Arcos): "Com o melhor bacalhau à Brás. E tão democrática!"

22- O Queque (Paço de Arcos): "Que maravilha de frango à zambeziana!. Experimentem."

23- O Canejo (Quinta da Fonte)

24- Lazuli (Porto Salvo)

25- Sítio de Gente Feliz (Porto Salvo): "Tão bom e com destaque pela Forbes! Como um dos melhores restaurantes do mundo para conhecer em 2020."

26- Rui dos Pregos (Porto Salvo)

27- República da Carne (Porto Salvo)

28- Restaurante & Petisqueira Serul (Barcarena): "Que petiscos e caracóis!"

29- O Gomes (Barcarena): "O rico bacalhau à minhota e a ótima carne de Lafões."

30- O Rastilho (Barcarena)

31- O Muchacho (Barcarena)

32- Sabores Transmontanos (Barcarena)

33- Parreirinha (Tercena)

34- Maria Pimenta (Barcarena)

35- Malagueta (Oeiras): "Tão bom nos petiscos!"

36- O Orelhas (Porto Salvo): "Da melhor comida de panela deste país. Com uma garrafeira de excelência!"

37- A Curva (Caxias): "Que sabor alentejano!"

38- A Mercearia do Peixe (Caxias): "Extraordinário!"

39- Astúrias (Carnaxide)

40- Frango da Guia (Carnaxide)

41- Chafariz de São Romão (Carnaxide)

42- O Armazém do Vinho (Carnaxide): "O último restaurante a abrir no nosso concelho. Espetacular e inovador!"

43- O Cantinho (Linda-a-Velha): "Já provaram as iscas fabulosas e a feijoada única?"

44-As Palmeiras Churrasqueira (Linda-a-Velha): "Com ótimos churrascos."

45- O Horácio (Linda-a-Velha): "Quem conhece o Horácio? Que comida portuguesa fabulosa!"

46- Brasa de Sossoeiros (Linda-a-Velha): "Comida farta."

47- O Infante (Linda-a-Velha): "Com o cozido à portuguesa, os bons enchidos ou o famoso rodeão."

48- Cozinha do Pecado (Porto Salvo): "Também tem um bom rodeão (corte de novilho) entre fabulosas carnes."

49- O Relento (Algés)

50- Marisqueira de Algés (Algés)

51- Petit d’Algés

52- La Siesta (Algés)

53- Caravela d’Ouro (Algés)