São Paulo

Vinho precisa ser bom. Não precisa vir numa garrafa pesada com cápsula de cera e rolha. Não precisa nem vir numa garrafa. Se for um vinho jovem, desses que não são feitos para guardar, pode até vir numa lata ou numa bag in box. Por sinal, sempre fui fã da bag in box, aquela caixa com uma torneirinha, que mantém o vinho à vácuo por um mês e que dá a oportunidade de tomarmos uma tacinha sem ter de abrir uma garrafa, cujos três quartos restantes fatalmente acabam na panela como tempero de um cozido.

Agora chegou ao Brasil algo ainda mais legal do que a bag in box. A Lekubi, uma empresa de dois brasileiros que moram em Portugal, dedicada a comprar vinhos de qualidade e embalá-los no formato bag in box, está lançando o Lekubi Wine Bag. Em vez da caixa, a bolsa à vácuo vem dentro de outra bolsa. Assim, é possível colocar o vinho direto no gelo e ocupa menos espaço na geladeira, já que fica em pé, mas é flexível e pode até ser guardada deitada.

A Wine Bag se acomoda bem em um balde de gelo - divulgação

Manter a temperatura certa dos vinhos de bag in box sempre foi para mim o grande problema, mesmo dos tintos. Aquele quadradão ocupa um lugar desgraçado na geladeira e, fora dela, é quente até para vinho tinto. O formato também é ótimo para bares e restaurantes que vendem vinho em taça.

Como disse antes, sempre fui entusiasta da bag in box. Uma vez vi pelo Instagram um amigo que mora na Itália com uma bag in box de nebbiolo. Amo vinhos da uva nebbiolo. Quase morri de inveja. Fiquei imaginando ter nebbiolo na torneirinha todo dia…

Até que, no fim de 2021, fui ser nômade digital por três meses na cidade onde esse amigo e sua mulher moram, a pequena Monforte d’Alba, na região de Barolo, no Piemonte. Uma das primeiras coisas que fiz foi comprar o meu barrilzinho de nebbiolo – na verdade, uma bag in tube, igual ao bag in box, só que a caixa é um tubo.

O bag in tube na varanda de meu apartamento em Monforte d'Alba se mantinha na temperatura ideal - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Era um Langhe de uma cooperativa chamada Terre di Barolo, feito com 100% de nebbiolo, custou pouco menos de 15 euros por 3 litros. Os puristas podem torcer o nariz, dizer que isso não chega nem perto de um barolo ou um barbaresco, os dois tipos (denominações) de vinho mais famosos da uva nebbiolo. Chi se ne frega! Fiquei muito feliz com meu barrilzinho. Ainda mais porque, como era inverno, conseguia a temperatura perfeita simplesmente deixando-o na varanda. Inverno ameno, né? No dia que nevou, tive de pôr o vinho para dentro senão iria congelar.

A Lekubi está oferecendo uma opção de tinto, uma de rosé e uma de brranco na embalagem wine in bag. A temperatura da geladeira é perfeita para o branco e o rosé. O tinto fica numa ótima temperatura na gaveta de verduras. Todos são de cooperativa da Península de Setúbal chamada Companhia Agrícola da Barrosinha.

O branco é um corte de fernão pires, antão vaz e moscatel graúdo. O rosé é 100% castelão. O tinto um corte de trincadeira, castelão, cabernet sauvignon e alicante bouschet. Todos têm 3 litros e custam R$ 249,00. Isso equivale quatro garrafas (750 ml) de R$ 62,25. Um bom preço pela qualidade do vinho, ainda mais considerando que não há desperdício. Sem contar que garrafas de vidro não são nada ecológicas! A embalagem produzida pela Smurfyt Kappa, segundo Ricardo Braga, sócio da Lekubi, tem uma pegada de carbono que é um sétimo em relação à da garrafa de vidro.