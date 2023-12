A trebbiano produz vinhos brancos frescos e frutados. Provei alguns muito bons recentemente. A minha sensação é que, pelo menos no Brasil, há um resgate dessa uva tradicional. Delicados, vão muito bem como aperitivo em dias (ou noites) quentes de verão. Puros ou acompanhando uma isca de peixe, por exemplo, são uma ótima pedida para tomar na praia ou na piscina. Então, na minha sacola hoje, vou colocar três trebbianos bons e com preço razoável.

Uma das uvas brancas mais plantadas da Itália, a trebbiano tem origem no leste do mediterrâneo. Hoje está também em vários outros países, com vários outros nomes. O mais conhecido deles é ugni blanc, nome usado na Provence.

A trebbiano é muito versátil e rende vinhos brancos de diferentes estilos - Folhapress

Como há uma variação grande nas características das uvas e dos vinhos de trebbiano de diferentes regiões, considera-se que, na verdade, a trebbiano seja uma família de uvas assim como as moscatos. Entre os vinhos de trebbiano mais famosos, estão o trebbiano toscano e o trebbiano d’Abbruzzo.

No Brasil, por ser muito resistente, a trebbiano foi uma das uvas brancas mais populares entre os colonos do Sul antes da chegada das uvas americanas. Mesmo depois dela, nunca deixou de ser plantada. Chegou em 1886, trazida por Antonio Pieruccini, que a plantou onde hoje está Caxias do Sul.

A seguir, dois trebbianos brasileiros e um italiano para você tomar geladinhos.

Trebbiano d'Abruzzo é uma denominação de origem do centro da Itália - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Novaripa Areline Trebbiano d’Abbruzzo 2020

Provei este vinho numa degustação que a Premium Wines fez em seu showroom. Era um dos vinhos mais baratos da tarde e foi um dos que mais me encantou. É muito fresco, elegante, com aromas de pera, um cítrico delicado. Numa noite de calor numa varanda na praia, eu mataria ele contente.

Custa R$ 104,00, na Premium Wines.

Lançamento da Miolo, o trebbiano é o segundo da linha Wild, que tem também um gamay - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Miolo Wild Trebbiano 2023

Sou fã de carteirinha do Wild tinto, um vinho leve, que cai muito bem e não dá ressaca. Portanto, fiquei feliz quando soube que a Miolo lançaria o Wild branco. Ambos são feitos com leveduras da própria uva e a fermentação é espontânea. No fim, o produtor não acrescenta SO2, um gás conservante à base de enxofre usado em 99% dos vinhos do mundo. Isso explica este vinho não dar ressaca: tem menos químicos. Os aromas estão mais para os cítricos. Na boca, tem um azedinho delícia. Está por R$ 79,00 no site da Miolo.

O trebbiano da Casa Viccas foi vinificado como - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Trebbiano Casa Viccas

Este é um vinho laranja. Ou seja, as cascas da uva e seu sumo ficaram contato por um bom tempo. Assim, elas acabam por transferir aromas e outras propriedades da uva para o vinho, como corpo e untuosidade. Como a acidez é muito boa, ele não pesa. É bem seco. Tem até um toque salgadinho. O que é comum em vinhos naturais. Custa R$ 110 no site da Casa Viccas.