Um dos eventos de vinho mais esperados do ano, o lançamento do Guia Descorchados acontece terça-feira (9), em São Paulo, e quinta-feira (11), no Rio de Janeiro. O guia, que já está na sua 26a edição,é o mais popular e mais completo da América do Sul. Traz este ano a avaliação dos vinhos de 535 vinícolas do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Peru e do Uruguai.

O autor do guia é o jornalista chileno Patricio Tapia, que dá notas e elege os melhores em várias categorias. O guia consiste de uma caixa com três volumes, sendo um para a Argentina (567 páginas), um para o Chile (523 páginas) e para Brasil, Uruguai, Peru e Bolívia (321 páginas). Durante o evento o guia. está à venda por R$ 295,00. Há também uma versão digital por R$ 265,00, no site da editora.

Há muito tempo, no entanto, o Descorchados deixou de ser só um guia. É também sinônimo da mais renomada feira de vinhos sul-americanos. Por aqui desde 2012, essa feira reúne produtores de todos os países envolvidos, principalmente de vinícolas premiadas. Então, é correto dizer que, pelo ingresso de R$300,00, em São Paulo, e R$ 250,00, no Rio, o visitante prova os melhores vinhos da América do Sul.

O blend bordalês Baron foi escolhido o melhor tinto do Brasil junto com o Sabina - arquivo pessoal/@tinto_ou_branco

Não é fácil dizer quais são os melhores vinhos. Cada vinho tem uma personalidade diferente. Um vinho vai bem com comida. Outro fica bom mesmo puro. Um combina com o inverno, outro com o verão. Ainda mais importante do que isso, cada pessoa tem suas preferências. Contudo, existem parâmetros técnicos que definem se um vinho é harmonioso, se tem defeitos, se está equilibrado. E existe a experiência dos críticos que já provaram dezenas (senão centenas) de milhares de vinhos na vida. Para o Descorchados 2024, Tapia e a equipe da sua parceira Inner Editora degustaram mais de 4.000 vinhos de 230 vinícolas argentinas, 210 chilenas, 35 uruguaias , 40 brasileiras, 20 peruanas e 5 bolivianas.

O Guia Descorchados 2024 traz avaliações de vinhos da Argentina, do Chile, do Brasil, do Uruguai, do Peru e da Bolivia - divulgação

Pela primeira vez na história o Descorchados atribuiu nota 100 a um vinho (a dois, na verdade). Pontuou assim os vencedores da categoria tintos na Argentina,o Zuccardi Finca Piedra Infinita Paraje Altamira Supercal 2021 e o Catena Zapata Adrianna Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2021. Isto quer dizer que estes vinhos melhoraram muito em relação a safras anteriores? Pode ser, mas não obrigatoriamente.

Não é segredo para ninguém que Tapia considera que os vinhos brasileiros (com exceção dos espumantes), bolivianos e peruanos não estão à altura dos chilenos e argentinos (essa é a opinião dele, há quem discorde). Tanto que demorou anos até incluir esses países no seu guia e ainda avalia um número bem menor de vinícolas neles do que na Argentina e no Chile. Então, quando brasileiros começaram a receber 93 pontos, por exemplo, imagino eu que ele tenha de ter dado um upgrade nas notas da Argentina e do Chile. Quem for à feira poderá julgar por si mesmo. Os ingressos estão à venda no site da editora. São Paulo já esgotou, mas para o evento do Rio de Janeiro ainda há ingressos. A seguir uma lista dos vencedores de algumas categorias, com comentários naqueles vinhos que lembro de ter provado recentemente.

Melhores tintos da Argentina

Zuccardi Finca Piedra Infinita Paraje Altamira Supercal 2021

Este é um dos malbec 100%, que receberam 100 pontos. Importado pela Grand Cru, ele custa R$ 2.124,92 (safra 2018).

Catena Zapata Adriana Vineyard Mundus Bacillus Terrae 2021

Outro malbec puro, é uma obra prima do craque Alejandro Vigil, que este ano, por sinal, foi escolhido como o melhor enólogo argentino. Custa R$ 3.120,19 (safra 2017) na Mistral.

Melhores Brancos da Argentina

Bemberg La Linterna 2019

Este chardonnay vem de Gualtallary, na sub-região de Tupungato, Mendoza. Custa R$ 715,92.

Onotria Chardonnay 2021

Já este chardonnay vem da Patagônia Argentina. Este vinho aparentemente não é importado para o Brasil. Digo aparentemente porque, apesar de eu não ter encontrado nada na internet, há sempre a possibilidade de haver alguém trazendo sem fazer alarde

Melhores tintos do Brasil

Adolfo Lona Baron Assemblage 2020

Este vinho eu tomei faz duas semanas quando fui visitar a vinícola urbana de Lona em Porto Alegre. É realmente fantástico. Lembra muito Bordeaux, tanto nos aromas quanto na boca. É um corte de cabernet sauvignon, merlot e tannat. O nome é uma referência ao Baron de Lantier, vinho lançado por Lona nos anos 1970. Recebeu 93 pontos. Custa R$ 380,00 na loja Adolfo Lona. O veterano Lona, há anos uma referência, foi também nomeado enólogo do ano no Brasil.

Sacramentos Sabina 2023

Produzido pela Sacramentos Vinifier, na Serra da Canastra, Minas Gerais, este vinho chamou muita atenção quando sua primeira safra levou o lugar de melhor do Brasil, já que as primeiras safras não costumam chegar aos pés do que o vinho será depois de uns anos. Um 100% syrah, é criação do genial Alejandro Cardoso, uruguaio radicado em Caxias do Sul, mas que presta consultoria na América Latina toda. Custa R$ 197,00 na World Wine.

Melhor espumante do Brasil

Cave Geisse Terroir Nature 2020

Quase hors concurs , os espumantes de Mario Geisse são uma constante de qualidade. Amo este nature. Nature quer dizer que o espumante é completamente seco, que não foi acrescentado nenhum açúcar no final (sim, por incrível que pareça, se acrescenta açúcar até em champanhes). Custa R$ 350,00 no site da Família Geisse.

Melhor branco do Brasil

Luiz Argenta L.A. Cave 2021

Este sauvignon blanc vem de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Custa R$ 198,00 no site da vinícola.

Melhor Tinto do Chile

De Martino Cuvée 2021

Não faz muito tempo, almocei com o produtor deste vinho e provei vários rótulos. Todos ótimos. A vinícola levou o título de melhor do ano no Chile. Este é um cabernet sauvignon do vale do Maipo. Custa R$ 1.699,00 (safra 2020) na Winebrands.

Melhores Brancos do Chile

Tabali Talinay Caliza 2023

Este chardonnay do vale do Limari parece que não está no Brasil. Só encontrei vinhos mais simples dessa vinícola á venda na internet. Aparentemente ele não está no Brasil.

Valdivieso Caballo Loco Blanco N°1 N/V

Este vinho do Vale Central é um corte de chardonnay, pinot noir,pinot gris, moscatel branco, semillon e viognier. A marca é importada pela Ravin, mas, no momento, este rótulo em específico não está no site.

Melhores tintos do Uruguai

Bouza Viñedo Pan de Azúcar Tannat 2021

Há uns bons anos não degusto com calmo os vinhos da Bouza. No entanto, lembro bem que se tratavam de ótimos. Sei também dizer que essa região do Pan de Azúcar é bastante promissora. Mais próxima do mar que Maldonado, ela costuma gerar vinhos com ótimo frescor. Este vinho custa R$483,90, na Decanter. O enólogo Eduardo Boido foi escolhido enólogo do ano.

Compañia Uruguaya de Vinos de Mar Ter Admirables 2022

Este vinícola jovem, fica em Gaszón, o mesmo povoado da famosa Bodega Garzón. Deve ser mais próxima do mar do que esta última. Este ano foi escolhida como a melhor vinícola do Uruguai. Seus vinhos aparentemente não estão no Brasil.

Melhores brancos do Uruguai

Familia Deicas Preludio Barrel Select Blanco 2023

Este chardonnay, que mistura uvas de Canelones com uvas de Maldonado, custa R$ 163,15 na Woods Wine.

Garzón Petit Clos Block 27 2023 Albariño

Os alvarinhos do Uruguai já chamam a atenção há muito tempo. Os da Bodega Garzón ainda mais. Este é um pequeno lote ainda mais especial. Custa R$ 538,00 (safra 2020) na World Wine.

Melhor tinto da Bolívia

Jardín Oculto Los Membrillos 2021

Só provei três vinhos da bolívia até hoje. Dois deles eram da Jardín Oculto. Ambos muito interessantes. Provei-os para uma matéria que escrevi vinhos da Bolívia e deve sair em breve na edição impressa. Este é um tinto de negra criolla. Esta uva é a mesma que a uva país no Chile. Rende vinhos leves, com bastante fruta e boa acidez. Vem da região de Tarija. A La Gruta traz outros rótulos desta vinícola, mas não este.

Melhor branco da Bolívia

Campos de Solana Trivarietal 2022

E o terceiro vinho boliviano que provei era desta vinícola. Também de Tarija, este é um corte de viognier, riesling e sauvignon blanc. Aparentemente, não está no Brasil.

Melhores tintos do Peru

Tacama Hanan 2022

Um corte de tannat e carménère, este tinto é produzido no Vale do Ica. Aparentemente não está no Brasil.

Viñas Queirolo Intipalka N०1 Gran Reserva 2021

É um corte de malbec, syrah, tannat, merlot e cabernet sauvignon, também do Vale do Ica. Custa R$ 545,00 na Catta Wines.

Melhor branco

Bodega Murga Duermevela 2023

Da região de Pisco, este vinho é um corte muito pouco tradicional das uvas albilla e itália. Nunca ouvi falar de um vinho de uva itália antes. Estou curiosa. Aparentemente, não está no Brasil.