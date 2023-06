A pesquisa de 20 anos arruinada após faxineiro desligar congelador

BBC News Brasil

Um faxineiro destruiu o trabalho de décadas de uma pesquisa "pioneira" dos Estados Unidos ao desligar o congelador de um laboratório que continha amostras extremamente importantes.

O incidente ocorreu em setembro de 2020 no Instituto Politécnico Rensselaer de Troy, em Nova York, mas o caso se tornou conhecido nos últimos dias.

O profissional da limpeza argumentou que desligou porque havia um som de alarme muito "irritante", de acordo com uma ação movida por advogados da instituição afetada em Nova York.

Amostras de 20 anos de trabalho se tornaram inutilizáveis, alega universidade - Getty Images

Embora houvesse uma placa explicando como silenciar o bipe, o trabalhador teria desconectado um interruptor por um erro de leitura.

Segundo os advogados, as amostras armazenadas a -80 °C eram "insalváveis", e os danos chegaram ao valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões).

A universidade onde fica o laboratório processou a empresa de limpeza do funcionário em questão por considerar que ele foi treinado de forma inadequada.

Botão para silenciar

No laboratório, estava sendo realizada uma grande pesquisa sobre fotossíntese, liderada pelo professor K. V. Lakshmi, que tinha potencial para ser "pioneira" no avanço do desenvolvimento de painéis solares, segundo o advogado do instituto.

O laboratório tinha um contrato com a empresa de limpeza de US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões).

Alguns dias antes de o freezer ser desligado, um alarme disparou, alertando para um aumento de 3°C na temperatura.

Embora a flutuação pudesse ter sido catastrófica, o professor Lakshmi "determinou que as culturas de células, amostras e pesquisas não foram prejudicadas", diz o processo.

Devido às restrições da pandemia de Covid-19 na época, os reparos do freezer levariam uma semana.

Enquanto isso, eles colocaram uma placa de advertência: "Este freezer está apitando porque está em reparo. Por favor, não o mova ou desligue-o. Não é necessário limpar esta área."

"Você pode pressionar o botão de silêncio de alarme/teste por cinco a dez segundos se quiser silenciar o som."

Mas dias depois que o alarme começou a soar, o auxiliar de serviços gerais desligou o interruptor que fornecia eletricidade ao freezer.

De acordo com um relatório arquivado pelo pessoal de segurança do instituto, o trabalhador pensou que estava ligando o interruptor quando, na verdade, havia desligado, informou o New York Post.

Quando os pesquisadores descobriram o erro, a temperatura havia subido 50 graus, até alcançar -30 °C.

O incidente ocorreu em setembro de 2020, no Instituto Politécnico de Nova York - Getty Images

A maioria das amostras que deveriam ser mantidas a -80 °C foram "comprometidas, destruídas e sem possibilidade de recuperação, jogando fora mais de 20 anos de pesquisa", de acordo com o processo.

O advogado Michael Ginsberg disse à NBC News que o faxineiro ouviu "alarmes incômodos".

Os advogados que o entrevistaram disseram que "mesmo assim, ele não parecia acreditar que havia feito algo errado, mas estava apenas tentando ajudar".

A equipe jurídica do instituto alega que a empresa que empregou o trabalhador não treinou adequadamente seu funcionário.

Procurada pela reportagem, a empresa de limpeza não comentou o caso.