Teoria sobre origem da pandemia da Covid ainda divide EUA

Washington | The New York Times

As agências de inteligência dos Estados Unidos não acreditam que o caso de três trabalhadores de um laboratório em Wuhan, na China, que adoeceram em 2019, possa ajudar a esclarecer se a pandemia de Covid-19 se originou de um vazamento acidental do laboratório, segundo um relatório divulgado na última sexta-feira (23).

O Escritório do Diretor de Inteligência Nacional divulgou um relatório há muito aguardado, que incluía as conclusões das agências de espionagem sobre a chamada teoria do vazamento de laboratório, mas é improvável que o material satisfaça muitas pessoas que têm lutado com as perguntas não respondidas sobre as origens do surto de Covid.

O relatório de dez páginas disse que os cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan (WIV) realizaram pesquisas sobre coronavírus, em alguns casos com medidas de segurança inadequadas e com coronavírus geneticamente modificados. Mas as agências de inteligência disseram não ter encontrado nada que indicasse que o trabalho no laboratório tenha causado a pandemia.

O Instituto de Virologia de Wuhan, em Hubei (CHN), onde alguns cientistas acreditam ter surgido a pandemia de Covid, embora não tenham encontrado comprovação dessa hipótese - Hector Retamal - 17.abr.20/AFP

"A comunidade de inteligência não tem informações, no entanto, que indiquem que qualquer trabalho de engenharia genética do WIV envolveu o Sars-CoV-2, um progenitor próximo ou um vírus de backbone que esteja relacionado o suficiente para ter sido a fonte da pandemia", disse o relatório, referindo-se às descobertas das agências de inteligência.

A comunidade de inteligência (CI) do país, que inclui mais de uma dúzia de organizações em todo o governo, está dividida sobre as origens da Covid: duas agências acreditam que um vazamento de laboratório é mais provável, enquanto outras cinco defendem a transmissão natural de um mercado de animais como a causa mais provável do surto de Covid. A CIA e outra agência continuam incapazes de determinar a origem precisa da pandemia, dadas as informações conflitantes, disse o relatório.

"Todas as agências continuam avaliando que tanto a origem natural quanto a associada ao laboratório permanecem como hipóteses plausíveis para explicar a primeira infecção humana", disse o relatório.

A doença dos três trabalhadores, divulgada pela primeira vez pelo Departamento de Estado no final do governo Trump, tem sido foco de pesquisadores, jornalistas e agências de inteligência.

Em agosto do ano passado, as agências concluíram que o caso dos trabalhadores não poderia ajudar os analistas a determinar se o vazamento do laboratório ou a transmissão natural era mais provável.

No entanto, o caso dos três trabalhadores recebeu atenção adicional nos últimos dias. Um cientista chinês do Instituto de Virologia de Wuhan que trabalhou em projetos de coronavírus financiados pelo governo dos Estados Unidos foi um dos três pesquisadores que adoeceram em novembro de 2019. No entanto, os órgãos de inteligência dos EUA não determinaram se os pesquisadores tiveram Covid ou outra doença com sintomas semelhantes.

O relatório divulgado na sexta reforçou a opinião das agências de que a doença dos trabalhadores não poderia ajudar a esclarecer as origens da pandemia.

Os trabalhadores adoeceram levemente, mas o relatório lançou algumas dúvidas sobre a Covid como a causa. O relatório cita descobertas da Organização Mundial da Saúde que disseram que investigadores da Comissão de Segurança Nacional da China relataram que amostras de sangue dos trabalhadores doentes de Covid foram negativas. Não está claro no relatório se as agências de inteligência acreditam no trabalho dos investigadores chineses, mas os órgãos de espionagem não acreditam que a doença dos trabalhadores possa ajudar a resolver questões sobre as origens da pandemia.

"A comunidade de inteligência continua avaliando que essa informação não apoia nem refuta qualquer hipótese sobre as origens da pandemia, porque os sintomas dos pesquisadores podem ter sido causados por várias doenças e alguns dos sintomas não eram consistentes com a Covid-19", diz o relatório.

Os governos Trump e Biden ordenaram investigações sobre as origens da Covid, e as agências de inteligência geraram centenas de páginas de material.

Após três anos de estudo, autoridades graduadas dos EUA disseram que é improvável que os órgãos de espionagem cheguem a uma conclusão satisfatória, sobretudo porque a China não cooperou com as investigações internacionais e algumas autoridades de Pequim não estão interessadas em se aprofundar nas causas da pandemia.

O novo relatório resulta de uma lei bipartidária dos EUA que ordenou que as agências de inteligência divulgassem uma versão desclassificada do que sabem sobre se a Covid poderia ter sido criada no Instituto de Virologia de Wuhan e depois escapado acidentalmente do laboratório.

O relatório foi divulgado na sexta-feira à noite, tradicionalmente um horário em que os governos publicam notícias que desejam enterrar ou ignorar. Os conservadores criticaram o governo por descumprir o prazo do início da semana, embora poucos relatórios exigidos pelo Congresso sejam entregues precisamente no prazo.

Apesar de autoridades do governo Biden terem dito que ordenaram investigações sem favorecer uma teoria em detrimento de outra, os republicanos criticaram duramente o modo como a Casa Branca e suas agências de inteligência investigaram as origens da Covid.

"O vazamento do laboratório é a única teoria apoiada pela ciência, a inteligência e o bom senso", disse John Ratcliffe, que atuou como diretor de inteligência nacional no governo Trump, quando o relatório foi divulgado na sexta. "A politização das origens da Covid pelo governo Biden é um desserviço à comunidade de inteligência."

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves