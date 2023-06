Virgin Galactic lança seu primeiro voo espacial comercial

Reuters

Uma equipe de três homens da Itália está pronta para embarcar nesta quinta-feira (29) em um avião foguete de passageiros operado pela Virgin Galactic, a empreitada fundada pelo bilionário britânico Richard Branson em 2004, para o primeiro voo comercial da empresa até a borda do espaço.

Os dois oficiais da Força Aérea Italiana e um engenheiro aeroespacial do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália se juntam juntam ao instrutor da Virgin Galactic e aos dois pilotos da nave espacial em um passeio suborbital que os levará a cerca de 50 milhas (80 km) acima do deserto do Novo México.

O voo, chamado de Galactic 01, ocorre dois anos depois de Branson ter voado junto com outros cinco funcionários da Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE.N) no primeiro voo espacial de teste totalmente tripulado da empresa com sua nave espacial, VSS Unity.

Nave espacial no Novo México, nos Estados Unidos - Joe Skipper - 11.jul.2021/Reuters

Na época, os funcionários da Virgin Galactic disseram que esperavam iniciar operações comerciais regulares em 2022 após voos de teste adicionais. No entanto, a conclusão da campanha de testes levou mais tempo do que o previsto, depois que os reguladores federais suspenderam a nave por 11 semanas enquanto a empresa estava sob investigação por desviar de seu espaço aéreo designado durante o voo de julho de 2021. Um último voo de teste tripulado ao espaço foi realizado com sucesso, mas com menos alarde, há cinco semanas.

A Virgin Galactic é uma das poucas empresas privadas, incluindo SpaceX e Blue Origin, que atendem a ricos aspirantes a astronautas, cidadãos dispostos a pagar grandes quantias de dinheiro para experimentar a emoção da velocidade supersônica de foguetes, a ausência de peso e o espetáculo do voo espacial.

A missão da equipe italiana que voa nesta quinta, no entanto, foi anunciada como uma missão científica, com os três homens planejando coletar dados biométricos, medir o desempenho cognitivo e registrar como certos líquidos e sólidos se misturam em condições de microgravidade.

MISSÃO DE PESQUISA ITALIANA

Para o Coronel Walter Villadei, da Força Aérea Italiana, o voo também faz parte de seu treinamento de astronauta para uma futura missão na Estação Espacial Internacional.

Juntando-se a ele estão dois colegas italianos - Tenente-Coronel da Força Aérea Angelo Landolfi, médico e cirurgião de voo, e Pantaleone Carlucci, membro do conselho de pesquisa atuando como engenheiro de voo e especialista em carga útil.

O coronel Walter Villadei, Pantaleone Carlucci e o tenente-coronel Angelo Landolfi, formam a tripulação da Itália - Jose Luis Gonzalez - 28.jun.2023/Reuters

O quarto assento de passageiro é ocupado pelo treinador da Virgin Galactic, Colin Bennett, que conquistou suas asas de astronauta no voo de julho de 2021 com Branson como engenheiro líder de operações da empresa. A Unity será operada por dois pilotos da Virgin Galactic - o tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Michael Masucci, e Nicola Pecile, que anteriormente ocupava o mesmo posto na força aérea italiana.

Espera-se que o perfil de voo de 90 minutos siga a sequência que a Unity voou há dois anos.

A reluzente nave espacial branca está pronta para decolar do Spaceport America, uma instalação estatal próxima à cidade de Truth or Consequences (Verdade ou Consequências), no Novo México, acoplada à parte inferior de seu avião transportador de fuselagem dupla, VMS Eve, nomeado em homenagem à falecida mãe de Branson.

Alcançando seu ponto de lançamento em alta altitude a cerca de 50.000 pés (9,5 milhas/15,24 km), Unity será liberado da nave-mãe e se afastará enquanto o foguete da espaçonave é acionado, fazendo com que o veículo dispare rapidamente para cima em velocidade supersônica em direção à escuridão do espaço a uma altitude de cerca de 50-55 milhas (80-89 km).

No ápice de sua subida, o foguete desliga e a tripulação experimenta alguns minutos de quase ausência de gravidade antes que a nave espacial mude para o modo de reentrada para iniciar um deslizamento descendente em direção a uma pista de pouso de volta ao espaçoporto.

Se tudo correr bem, a Unity voará novamente no início de agosto, com voos mensais a partir de então, afirmou a empresa.

A Virgin Galactic havia projetado reservar seus primeiros 1.000 clientes pagantes, cobrando cerca de US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) por assento, quando o serviço comercial foi aberto. Funcionários da empresa disseram que pretendem eventualmente construir uma frota grande o suficiente para acomodar 400 voos anualmente.

Demonstrar que a viagem de foguete é segura para o público é fundamental. Um protótipo anterior da nave da Virgin Galactic caiu durante um voo de teste sobre o Deserto de Mojave, na Califórnia, em 2014, matando um piloto e ferindo gravemente outro. Agora, os passageiros são obrigados a assinar uma renúncia pré-voo reconhecendo os riscos e a falta de regulamentação governamental sobre o turismo espacial.

O direito de se gabar sobre o que é considerado um verdadeiro voo espacial também tem influenciado nos negócios.

A Nasa e a Força Aérea dos Estados Unidos definem um astronauta como qualquer pessoa que tenha voado a uma altitude de 50 milhas (80 km) ou mais.

O bilionário rival Jeff Bezos, cujo empreendimento astro-turístico Blue Origin já realizou diversos voos comerciais com passageiros, criticou a Virgin Galactic por não oferecer uma verdadeira experiência de voo espacial.

Ao contrário da Unity, de acordo com Bezos, o foguete suborbital New Shepard da Blue Origin ultrapassa a marca de 62 milhas de altura (100 km), chamada de linha de Karman, estabelecida por um órgão internacional de aeronáutica como definindo a fronteira entre a atmosfera da Terra e o espaço.

Edição por Will Dunham.