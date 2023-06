Virgin Galactic planeja primeiro serviço espacial comercial para este mês

Bengaluru | Reuters

A Virgin Galactic Holdings, empresa de turismo espacial fundada por Richard Branson, anunciou nesta quinta-feira (15) que seu tão esperado serviço comercial de voos espaciais será lançado ainda neste mês, fazendo com que suas ações subissem mais de 55% nas negociações após o fechamento do pregão.

O primeiro voo espacial, chamado "Galactic 01", está planejado para entre 27 e 30 de junho, disse a empresa.

O "Galactic 02" seguirá no início de agosto, com voos espaciais mensais esperados a partir de então, disse a empresa.

Nave espacial da Virgin Galactic - Patrick T. Fallon - 8.mai.23/AFP

As ações da Virgin Galactic tinham perdido mais de dois terços de seu valor no ano passado devido a atrasos no lançamento do serviço comercial da empresa. As ações subiram a US$ 6,30 no pós-mercado nesta quinta-feira.

A empresa suspendeu os voos do avião espacial VSS Unity e de seu avião transportador em 2021 para fazer vários aprimoramentos na espaçonave, atrasando sua primeira missão no limite do espaço para clientes.

Mas em fevereiro, a Virgin disse que completou um longo período de atualização para sua espaçonave turística central, abrindo caminho para seu primeiro voo espacial comercial. As ações da empresa subiram cerca de 16% até agora em 2023.

A primeira missão comercial levará três tripulantes da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália para conduzir pesquisas de microgravidade, disse a Virgin Galactic.