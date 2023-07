Foguete Ariane 5 inicia missão final enquanto Europa enfrenta vácuo espacial

Reuters

O foguete europeu Ariane 5 foi lançado nesta quarta-feira da Guiana Francesa pela última vez, levando dois satélites militares de comunicação e deixando os países europeus com um vácuo no acesso autônomo ao espaço pela primeira vez em mais de quatro décadas.

O lançador de três estágios e 53 metros de altura deixou a plataforma de lançamento no espaçoporto francês de Kourou em sua 117ª e última missão às 19h, no horário local, implantando dois satélites dentro do cronograma cerca de 30 minutos depois, de acordo com uma transmissão ao vivo online.

O foguete Ariane 5 europeu decola do Centro Espacial da Guiana, em Kourou, Guiana Francesa, para seu voo de despedida - Jody Amiet/AFP

"O Ariane 5 acabou e o Ariane 5 terminou perfeitamente seu trabalho", disse o presidente-executivo da Arianespace, Stéphane Israel, no webcast.

A missão de enviar os satélites francês Syracuse 4B e alemão Heinrich Hertz (H2Sat) para órbita geoestacionária encerra 27 anos de serviço para o Ariane 5, cujo sucessor —o Ariane 6— tem sido atingido por atrasos técnicos até 2024 para uso operacional.

Até recentemente, a Europa dependia do Ariane 5 e sua capacidade de mais de 11 toneladas para missões pesadas, bem como do lançador Soyuz da Rússia para cargas médias e do Vega da Itália para pequenas.

Mas Moscou retirou no ano passado o acesso à Soyuz em meio a tensões sobre a Ucrânia, e o Vega C atualizado permanece aterrado após o fracasso de seu segundo lançamento em dezembro, provocando o que o chefe da Agência Espacial Europeia chamou de "crise" de lançamento espacial.

O presidente-executivo da Airbus, coproprietária da fabricante ArianeGroup com a francesa Safran, disse em junho que a lacuna destacou a "vulnerabilidade" da Europa no espaço. "Toda a pressão agora está no Ariane 6", disse Guillaume Faury no Paris Air Forum.

O primeiro lançamento de teste do Ariane 6 está previsto para o final do ano dependendo dos testes a serem realizados no verão, estando a primeira operação comercial prevista para o próximo ano.