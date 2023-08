Cientistas repetem experimento para obter energia por meio de fusão

Reuters

Cientistas do governo dos Estados Unidos alcançaram ganho líquido de energia em uma reação de fusão pela segunda vez, resultado que deve aumentar o otimismo sobre o progresso em direção ao sonho da energia sem carbono e ilimitada.

Desde a década de 1950, físicos procuram aproveitar a reação de fusão que alimenta o Sol, mas até dezembro nenhum grupo conseguiu produzir mais energia da reação do que consome, condição também conhecida como ignição.

Módulo pré-amplificador do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia; cientistas norte-americanos repetem descoberta da energia por fusão - Reuters

Pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, que alcançaram a ignição pela primeira vez no ano passado, repetiram a descoberta num experimento em 30 de julho que produziu uma energia maior do que em dezembro, conforme três pessoas informadas sobre os resultados preliminares.

O laboratório confirmou que o ganho de energia foi alcançado novamente em sua instalação de laser, acrescentando que a análise dos resultados está em andamento.

"Desde a demonstração da ignição por fusão pela primeira vez na Instalação Nacional de Ignição (NIF na sigla em inglês), em dezembro de 2022, continuamos a realizar experimentos para estudar esse novo e empolgante regime científico. Em um experimento realizado em 30 de julho, repetimos a ignição", disse. "Como é nossa prática padrão, planejamos relatar esses resultados nas próximas conferências científicas e em publicações revisadas por pares."

A fusão é alcançada pelo aquecimento de dois isótopos de hidrogênio –geralmente deutério e trítio– a temperaturas tão extremas que os núcleos atômicos se fundem, liberando hélio e grande quantidade de energia na forma de nêutrons.

Embora muitos cientistas acreditem que as usinas de fusão ainda estão a décadas de distância, o potencial da tecnologia é difícil de ignorar. As reações de fusão não emitem carbono, não produzem resíduos radioativos de longa duração, e um pequeno copo de combustível de hidrogênio poderia, teoricamente, abastecer uma casa durante centenas de anos.

A abordagem mais amplamente estudada, conhecida como confinamento magnético, usa enormes ímãs para manter o combustível no lugar enquanto ele é aquecido a temperaturas mais altas que a do sol.

O NIF usa um processo diferente, chamado confinamento inercial, no qual dispara o maior laser do mundo em uma minúscula cápsula do combustível, provocando uma implosão.

A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, descreveu em dezembro a conquista da ignição como "uma das façanhas científicas mais impressionantes do século 21". Nesse experimento, a reação produziu cerca de 3,15 megajoules, cerca de 150% dos 2,05 MJ dos lasers.

Os dados iniciais do experimento de julho indicaram uma produção de energia superior a 3,5 MJ, disseram duas das pessoas a par dos resultados preliminares. Essa energia seria aproximadamente suficiente para alimentar um ferro doméstico por uma hora.

Alcançar o ganho líquido de energia é considerado há décadas um passo crucial para provar que as usinas comerciais de energia por fusão são possíveis. No entanto, ainda há vários obstáculos a ser superados.

O ganho de energia nesse contexto compara apenas a energia gerada com a energia nos lasers, não com a quantidade total de energia extraída da rede para alimentar o sistema, que é muito maior. Os cientistas estimam que a fusão comercial exigirá reações que gerem entre 30 e 100 vezes a energia dos lasers.

O NIF também faz no máximo um tiro por dia, enquanto uma usina de confinamento interno provavelmente precisaria completar vários tiros por segundo.

No entanto, a melhoria do resultado da NIF, "apenas oito meses" após o avanço inicial, foi mais um sinal de que o ritmo de progresso está aumentando, disse uma das pessoas informadas.