Tipo raro de tempestade, supercélula é registrada na China

São Paulo

Uma tempestade do tipo supercélula se formou na região noroeste da China, em Xinjiang, neste sábado (12). Em registros do fenômeno, é possível observar espessas nuvens rodopiantes pairando sobre o solo, o que causou o escurecimento do céu.

As supercélulas são tempestades raras, mas com grande potencial de perigo por envolver fortes correntezas de ar. Elas geralmente duram no mínimo duas horas e estão associadas ao mau tempo.

Tempestade supercélula foi registrada na China neste sábado (12) - Reprodução/CCTV

A supercélula é considerada a maior tempestade do tipo unicelular —aquelas formadas somente por uma célula de tempestade. Também existem as multicelulares, que reúnem várias células durante o fenômeno meteorológico.

A China tem registrado nos últimos dias uma série de eventos climáticos não esperados. Um deslizamento de terra na cidade de Xian, também no noroeste do país, deixou ao menos 21 mortos e seis desaparecidos, informou neste domingo (13) a autoridade de gerenciamento de emergências da cidade.

O país também enfrenta chuvas de verão excepcionalmente intensas. Um vídeo divulgado pela agência oficial de notícias Xinhua mostrou árvores derrubadas e escombros se acumulando ao longo de estradas lamacentas em um vilarejo, com casas e infraestruturas danificadas ou destruídas.

As chuvas ainda representam riscos de inundação para algumas cidades, incluindo o município de Anshan, onde 17.859 pessoas tiveram que deixar suas casas, de acordo com a CCTV, uma rede de TV estatal.

Também causou transtornos a passagem do tufão Khanun, que atingiu partes do Japão e da Coreia do Sul. Ele perdeu força na última sexta (11) quando atingiu a província de Liaoning, no nordeste da China.

Além do Khanun, o país enfrentou recentemente o tufão Doksuri, que atingiu o norte da China com chuvas torrenciais e inundações após atingir a costa, em 28 de julho.

Temperaturas mais altas também são registradas em muitas partes da China, em meio a um verão excepcionalmente úmido.