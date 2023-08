Rússia volta a lançar missão lunar após 47 anos

Reuters e AFP

A Rússia lançou na noite desta sexta-feira (11) sua primeira espaçonave de pouso lunar desde 1976, segundo agências de notícias.

Ao mesmo tempo em que está empenhada na Guerra da Ucrânia, a Rússia também corre contra a Índia para chegar ao polo sul da Lua, uma potencial fonte de água para sustentar uma futura presença humana no satélite natural.

Foguete Soyuz leva consigo sonda Luna-25 - Roscosmos/Reuters

O lançamento no cosmódromo Vostochny, 5.550 quilômetros a leste de Moscou, ocorrerá quatro semanas após a Índia enviar seu módulo lunar Chandrayaan-3, com previsão de pouso em 23 de agosto.

A agência espacial russa Roscosmos disse em resposta à Reuters que sua espaçonave Luna-25 levará cinco dias para voar até a Lua e depois passará de cinco a sete dias em órbita lunar antes de descer em um dos três possíveis locais de pouso —um cronograma que sugere que poderá igualar ou vencer por pouco seu rival indiano na superfície da Lua.

A Roscosmos disse que as duas missões não irão atrapalhar uma à outra, porque têm diferentes áreas de pouso planejadas.

"Não há perigo de que eles interfiram ou colidam. Há espaço suficiente para todos na Lua", afirmou.

O Chandrayaan-3 deverá realizar experimentos por duas semanas, enquanto o Luna-25 trabalhará na Lua por um ano.

Com uma massa de 1,8 tonelada e carregando 31 quilos de equipamento científico, a Luna-25 usará uma pá para coletar amostras de rocha de até 15 cm de profundidade para testar a presença de água congelada que poderá sustentar a vida humana.

O Luna-24, última missão soviética à Lua, trouxe amostras de solo do satélite para a Terra.

O lançamento ocorre em meio a um contexto de isolamento do programa espacial do país, já que a Roscosmos está vetada pelas potências ocidentais e busca uma cooperação no setor com a China.

O analista independente russo Vitali Iegorov afirmou que a missão é um teste para Moscou. "A questão mais importante é: consegue aterrissar na Lua?", disse à AFP.

Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, comparou o momento atual ao contexto da Guerra Fria e da URSS enviando o primeiro homem ao espaço Iuri Gagarin, em 1961, em meio a tensões com o Ocidente. O programa espacial é motivo de orgulho na Rússia. Além de Gagarin, o país fez o lançamento do primeiro satélite em órbita, o Sputnik, e o primeiro animal em órbita com a missão da cadela Laika.

Há um mandado de prisão, emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, contra Putin, pelos crimes de guerra cometidos na Guerra da Ucrânia.

No momento atual, as operações espaciais enfrentam dificuldades de inovação e falta de financiamento, já que Moscou prioriza os gastos militares. Além disso, o setor se viu abalado por escândalos de corrupção e fracassos de lançamentos, além da concorrência de Estados Unidos, China e empresas privadas, como a SpaceX, do bilionário Elon Musk.

RISCOS

Em junho deste ano, o diretor da Roscosmos, Iuri Borisov, classificou a missão como "arriscada".

"No mundo, a possibilidade de sucesso desse tipo de missão é estimada em 70%", disse Borisov em um encontro com Putin.

Autoridades da região de Khabarovsk (extremo-leste) anunciaram a evacuação da cidade de Shakhtinsky, considerando que o município se encontra em um local onde o primeiro andar do lançador do foguete pode cair.