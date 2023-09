Prêmio Nobel aumenta para quase US$ 1 milhão em 2023

Estocolmo (Suécia) | Reuters

Os vencedores dos Prêmios Nobel deste ano receberão 1 milhão de coroas extras, elevando a recompensa financeira total para 11 milhões de coroas suecas (US$ 986 mil), segundo a Fundação Nobel, que administra os prêmios, nesta sexta-feira.

O prêmio em dinheiro tem sido ajustado para cima e para baixo nos últimos anos, e os organizadores do prêmio disseram que estavam aumentando o valor neste ano para refletir a posição financeira mais forte da fundação.

Medalhas de ouro concedidas a laureados com Prêmio Nobel - Jonathan Nackstrand - 7.out.22/AFP

Em 2012, o prêmio em dinheiro foi reduzido de 10 milhões de coroas para 8 milhões, já que a fundação buscava reforçar suas finanças. O valor do prêmio aumentou para 9 milhões em 2017 e, em 2020, para 10 milhões.

No entanto, na última década, a coroa sueca perdeu cerca de 30% do seu valor em relação ao euro, o que significa que o aumento mais recente no valor do prêmio não deixará os vencedores fora da Suécia muito mais ricos.

Em 2013, os prêmios por realizações em ciência, literatura e paz —que foram concedidos pela primeira vez em 1901— valiam cerca de US$ 1,2 milhão, apesar do corte na soma da moeda sueca para 8 milhões de coroas.

O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina é o primeiro dos prêmios deste ano e será anunciado em 2 de outubro, seguido por Física, Química, Literatura e Paz nos dias seguintes.