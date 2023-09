RNA de tigre-da-tasmânia extinto é recuperado pela primeira vez

Washington | Reuters

O tigre-da-tasmânia, um marsupial carnívoro listrado do tamanho de um cachorro, também chamado de tilacino, era um predador de ponta que caçava cangurus e outras presas e já vagou pelo território continental australiano e por ilhas adjacentes. Por causa dos humanos, a espécie está extinta.

Mas isso não significa que os cientistas pararam de aprender sobre isso. Pela primeira vez, pesquisadores anunciaram na terça-feira (19) que recuperaram o RNA —material genético presente em todas as células vivas que tem semelhanças estruturais com o DNA— da pele e músculo dissecados de um tigre-da-tasmânia que está armazenado desde 1891 em um museu em Estocolmo (SUE).

Nos últimos anos, os cientistas extraíram DNA de animais e plantas antigas, alguns deles com mais de 2 milhões de anos. Mas este estudo marcou a primeira vez que o RNA —que é muito menos estável que o DNA— foi recuperado de uma espécie extinta.

Dois exemplares de tigres-da-tasmânia fotografados no zoológico Beaumaris, em Hobart, Austrália, em 1918, antes da extinção da espécie - Museu e Galeria de Arte Tasmaniano/AFP

Embora não seja o foco desta pesquisa, a capacidade de extrair, sequenciar e analisar RNA antigo poderia impulsionar as iniciativas de outros cientistas para recriar espécies extintas. A recuperação de RNA de vírus antigos também poderia ajudar a decifrar a causa de pandemias anteriores.

O DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido ribonucleico) —primos biomoleculares— são moléculas fundamentais na biologia celular.

O DNA é uma molécula de fita dupla que contém o código genético de um organismo, carregando os genes que dão origem a todos os seres vivos. O RNA é uma molécula de fita simples que carrega a informação genética que recebe do DNA, colocando essa informação em prática. O RNA sintetiza o conjunto de proteínas que um organismo necessita para viver e trabalha para regular o metabolismo celular.

"O sequenciamento de RNA dá uma ideia da verdadeira biologia e regulação do metabolismo que acontecia nas células e tecidos dos tigres-da-tasmânia antes de serem extintos", disse o geneticista e bioinformático Emilio Mármol Sánchez, do Centro de Paleogenética e SciLifeLab na Suécia, autor líder do estudo publicado na revista Genome Research.

"Se quisermos compreender as espécies extintas, precisamos compreender que complementos genéticos elas possuem e também o que os genes estavam fazendo e quais estavam ativos", disse o geneticista e coautor do estudo Marc Friedländer, da Universidade de Estocolmo e do SciLifeLab.