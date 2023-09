Site The Conversation inaugura versão brasileira

São Paulo

A versão brasileira do site de notícias científicas The Conversation entrou no ar no início desta semana. A página, cujo lema é "rigor acadêmico, estilo jornalístico", tem o Brasil como seu nono país de atuação.

A ideia é uma página voltada para o público geral e com uma estratégia de licença para republicação gratuita. A organização diz que seus textos são republicados por cerca de 20 mil sites e jornais, o que alavancaria uma audiência de cerca de 50 milhões de leitores por mês.

Site The Conversation inaugura uma versão brasileira - Reprodução

"A partir de hoje [dia 4 de setembro], todos os cientistas brasileiros têm um canal inteiro para chamar de seu, exclusivamente dedicado a divulgar o andamento das suas últimas pesquisas, as suas opiniões sobre os temas mais relevantes da contemporaneidade e —por que não?— as últimas notícias do meio acadêmico", diz o texto que anuncia o início dos trabalhos da página e que é assinado por Daniel Stycer.

Stycer, por sinal, é o editor-chefe e diretor-executivo do The Conversation Brasil. Ele já foi editor-executivo do site do jornal O Globo e chefe da sucursal no Rio da Revista IstoÉ. Além disso, recebeu o Prêmio Esso de jornalismo na categoria informação científica em 1998.

"Tudo produzido diretamente pelos pesquisadores das mais importantes instituições científicas do Brasil, com a curadoria e o suporte editorial de uma equipe de jornalistas profissionais, inteiramente dedicados a ampliar a capacidade de penetração desse conteúdo entre o público não especialista", continua Stycer. "Ciência para todos, em formato atraente e atual, mas feito com responsabilidade e, sobretudo, carinho pelo conteúdo tratado."