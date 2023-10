Elon Musk diz que SpaceX pode pousar em Marte em 3 ou 4 anos

The New York Times

Elon Musk, o fundador da SpaceX, disse que a empresa pode pousar uma espaçonave em Marte dentro de três a quatro anos.

A possibilidade foi mencionada por Musk durante a participação dele por videoconferência, nesta quinta-feira (5), no Congresso Astronáutico Internacional no Azerbaijão. Ele também deu informações sobre o progresso da Starship, foguete que a SpaceX está desenvolvendo.

"Acho que é algo viável nos próximos quatro anos fazer um teste de pouso não tripulado lá", disse Musk a Clay Mowry, presidente da Federação Astronáutica Internacional, em uma sessão de perguntas e respostas de uma hora.

Elon Musk durante participação, por videoconferência, no Congresso Astronáutico Internacional no Azerbaijão - Aziz Karimov/Reuters

Musk e a SpaceX têm um histórico impressionante de conquistas notáveis no voo espacial. Isso inclui o pouso e reutilização rotineiros dos estágios impulsionadores dos foguetes Falcon 9, da SpaceX —a empresa já lançou 70 vezes apenas neste ano.

No entanto, Musk também carrega outro histórico: levar muito mais tempo do que o previsto para alcançar seus objetivos.

Primeiro, ele revelou seu foguete para ir a Marte. Depois, um foguete ainda maior chamado Sistema de Transporte Interplanetário, em um Congresso Astronáutico Internacional em Guadalajara, México, em 2016. Ele previu que o primeiro pouso não tripulado da SpaceX no planeta vermelho ocorreria em 2022, seguido pelo primeiro voo com pessoas a bordo em 2024.

Até agora, houve um único voo de teste da Starship, em abril deste ano. A espaçonave decolou, contudo houve perda de controle do veículo e foi dada uma ordem para detoná-lo minutos após o voo.

Uma segunda Starship está pronta, disse Musk. Mas a SpaceX ainda aguarda a emissão de uma nova licença de lançamento pela Agência Federal de Aviação americana (FAA, em inglês), possivelmente ainda neste mês.

Nesta quinta-feira, Musk descreveu algumas das mudanças no design da Starship. No segundo voo, os motores do segundo estágio serão acionados antes de se separarem do propulsor. A manobra, conhecida como "hot staging", pode ser complicada.

"Você está basicamente explodindo a parte superior do propulsor" com os motores da segunda etapa, disse Musk. "Isso é, na verdade, do ponto de vista da física, a maneira mais eficiente."

Ele não está mais prevendo colocar humanos em Marte em 2024, porém ele tem outras previsões tecnologicamente ambiciosas para a Starship no próximo ano. Para uma rápida sequência de lançamentos, a SpaceX planeja que o propulsor Super Heavy do foguete não apenas retorne ao local de lançamento, mas também flutue sobre o solo enquanto dois braços na torre de lançamento o capturam no ar. A mesma manobra seria usada para o estágio superior da Starship quando ele retornar da órbita.

Musk disse que há "uma chance razoável" de capturar um propulsor dentro do próximo ano e possivelmente uma Starship da órbita antes do final do próximo ano.

Também afirmou que a próxima geração de satélites Starlink da SpaceX poderia começar a ser lançada no próximo ano em versões descartáveis do estágio da Starship que não são reutilizadas.

Quando a Starship pousará astronautas da Nasa na Lua?

A conversa entre Mowry e Musk apenas tocou brevemente no papel-chave da SpaceX no programa Artemis da Nasa para enviar astronautas de volta à Lua. Uma versão da Starship levará dois astronautas da agência americana para um pouso na região do polo sul do satélite durante a missão Artemis 3.

"Você está fazendo uma versão de pouso lunar, certo?" Mowry perguntou.

Musk reconheceu isso, mas mudou o foco para dizer que o que a SpaceX estava construindo para a Nasa incluiria apenas modificações menores em relação a uma espaçonave projetada para pousar em Marte.

A missão Artemis 3 está programada para o final de 2025, mas integrantes da Nasa já indicaram que essa data provavelmente será adiada para 2026, pelo menos.

Há alguns meses, James Free, administrador associado da Nasa para o desenvolvimento de sistemas de exploração, disse que a Nasa recebeu um cronograma atualizado para o desenvolvimento da Starship e estava revisando-o.

Sem mencionar especificamente a SpaceX, Free disse em agosto que, se todas as peças tecnológicas não estivessem prontas para um pouso na Lua, "poderíamos acabar realizando uma missão diferente".