Arqueólogos desenterram múmias de crianças de 1.000 anos em Lima, no Peru

Lima | Reuters

Arqueólogos desenterraram quatro múmias de crianças de pelo menos mil anos atrás em uma região considerada um "espaço cerimonial sagrado" pelos seus antigos habitantes, em nova descoberta de vestígios antigos na capital do Peru, disse um pesquisador.

As múmias infantis encontradas, além de uma adulta, pertencem à cultura Ychsma, que se desenvolveu na costa central peruana antes do Império Inca, disse o arqueólogo Luis Takuda, que investiga um antigo complexo do distrito de Rimac, em Lima.

Múmias foram encontradas na última segunda (20) em sítio arqueológico em Lima, no Peru - Anthony Marina/Reuters

Os restos mortais, três deles dentro de um feixe coberto por camadas de tecidos, foram encontrados na última segunda-feira (20) aos pés de uma escadaria de barro em cima da "Huaca la Florida", uma pequena colina em estudo onde se acredita haver um templo arqueológico escondido construído há 3.500 anos, afirmou Takuda.

"O que estamos vendo é que toda a região onde estamos posicionados agora mesmo é um átrio cerimonial bastante importante", disse Takuda, na área do complexo durante os trabalhos arqueológicos.

Em Lima, com cerca de 10 milhões de habitantes, as descobertas de múmias e vestígios milenares são frequentes. A capital do país tem aproximadamente 400 ruínas arqueológicas, tanto em bairros pobres quanto em residenciais, segundo especialistas.

Os maiores vestígios arqueológicos do Peru encontram-se fora de Lima ou em lugares como Cusco, capital do Império Inca que sucumbiu ao domínio espanhol no século 16.