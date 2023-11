SpaceX prepara 2º lançamento do Starship, o maior foguete do mundo

Washington | AFP

A SpaceX se prepara para uma segunda tentativa de lançar o maior e mais poderoso foguete do mundo, o Starship, enquanto aguarda a autorização da agência reguladora do setor nos Estados Unidos.

"O Starship está se preparando para decolar em 17 de novembro, sujeito à aprovação regulatória" da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), anunciou a SpaceX em suas redes sociais.

A agência espacial americana Nasa acompanha de perto o desenvolvimento do Starship e conta com essa nave para suas missões Artemis de retorno à Lua. Na verdade, uma versão modificada da nave deverá servir como módulo de pouso para levar seus astronautas à superfície lunar.

O Starship na plataforma de lançamento no Texas, Estados Unidos - SpaceX/Reuters

Em 20 de abril deste ano, o Starship decolou pela primeira vez em sua configuração completa da base de Boca Chica, no estado do Texas. No entanto, vários motores não funcionaram e as equipes da SpaceX deliberadamente fizeram o foguete explodir após alguns minutos de voo.

A FAA então abriu uma investigação de segurança, que foi concluída no final de outubro. A investigação ambiental, realizada em colaboração com as autoridades federais, ainda não foi concluída.

O primeiro lançamento gerou uma nuvem de poeira vários quilômetros a noroeste da plataforma de lançamento, que, por sua vez, ficou bastante danificada. Pedaços de concreto foram catapultados pela potência dos motores.

A SpaceX anunciou então 63 correções para sua segunda tentativa, incluindo "redesenho do hardware do veículo para evitar vazamentos e incêndios" e também "redesenho da plataforma de lançamento para aumentar sua robustez".

Além disso, um sistema de "dilúvio" de água com borrifadores que são liberados ao ligar os motores foi instalado e testado para atenuar as ondas acústicas e limitar vibrações contraproducentes.

O Starship tem 120 metros de altura e duas seções: o estágio de propulsão Super Heavy e seus 33 motores; e acima está a nave espacial propriamente dita, que por extensão dá nome ao foguete como um todo.

Sua verdadeira inovação é ser completamente reutilizável, e as duas etapas são projetadas para retornar e pousar em sua plataforma de lançamento, o que permite reduzir os custos.

Durante o primeiro teste, essas duas etapas não conseguiram se separar em voo.

Isso também obrigou a modificar o sistema de separação, informou o proprietário da empresa, Elon Musk, durante uma conferência no início de outubro.

Musk afirmou que testar esse novo sistema seria "a parte mais arriscada" da segunda tentativa.