Cientistas identificam elementos de 'fantasmas' vistos durante tempestades

Em junho de 2019, cientistas na Espanha saíram em busca de "fantasmas" que assombravam os céus sobre o mar Mediterrâneo. Eles haviam sido descobertos apenas em maio daquele ano. O que eram? A única maneira de saber era registrar um deles.

Mas isso se mostraria uma tarefa bem complexa. Esses "fantasmas" são difíceis de serem vistos a olho nu e aparecem por um instante a uma grande distância do solo.

"Ver um deles é realmente difícil", disse María Passas-Varo, pesquisadora do Instituto de Astrofísica da Andaluzia, na Espanha.

Registro de 'fantasmas' são um tipo de evento luminoso transiente (TLE, na sigla em inglês) e foram descritos pela primeira vez por cientistas em 1989. O desta imagem foi registrado em 2019 na região do mar do Mediterrâneo - Oscar Van der Velde/NYT

Em 21 de setembro de 2019, porém, eles registraram um com uma câmera especializada: um espírito verde no topo de um redemoinho em forma de água-viva de raios na cor fúcsia a 80 quilômetros acima do mar. E, depois de desembaraçar cuidadosamente as várias frequências de luz emitidas pelo fantasma, os cientistas revelaram sua composição.

Num estudo publicado na última terça-feira (12) na revista Nature Communications, Passas-Varo e seus colegas revelaram que a cor esmeralda do fantasma é resultado, em parte, do oxigênio, semelhante ao brilho verde das auroras; o nitrogênio também desempenha um papel.

O principal responsável, entretanto, foi outro elemento: o ferro. Isso foi uma surpresa porque o metal estava sendo entregue do espaço.

Compreender melhor os fantasmas e outros fenômenos semelhantes a relâmpagos pode ajudar os cientistas a interpretar a química e a física da atmosfera superior da Terra.

"Há camadas de metais que dançam" dentro e acima das tempestades, disse Passas-Varo.

Fantasmas são um tipo de evento luminoso transiente (TLE, na sigla em inglês) que foram descritos pela primeira vez por cientistas em 1989. Os TLEs podem incluir jatos azuis, que disparam para cima a partir de nuvens de tempestade, bem como relâmpagos atmosféricos superiores tingidos de vermelho que podem ter várias formas, como cenouras e águas-vivas, e são conhecidos como sprite.

Registro feito em 2014 de 'fantasma'; fenômeno atmosférico ocorre durante algumas tempestades de raios - Thomas AshcraftNYT

Os TLEs são como fogos de artifício, segundo Passas-Varo. E pouco se sabe definitivamente sobre eles —especialmente fantasmas, o primeiro dos quais foi observado sobre uma tempestade de sprites em Oklahoma em maio de 2019.

Para capturar seu próprio fantasma, a equipe apontou uma câmera espectrográfica —que pode usar a luz para determinar a química— para a alta atmosfera de um posto de observação em Castellgalí, Espanha. Tudo o que podiam fazer era esperar que tempestades de sprites aparecessem, cruzar os dedos e esperar que pelo menos um sprite fosse brevemente decorado com um fantasma, e que sua câmera estivesse apontada para o lugar certo.

Até que, enfim, encontraram um.

"Foi uma questão de sorte", disse Passas-Varo.

Esse era alimentado principalmente por ferro extraterrestre, não oxigênio atmosférico. A câmera também revelou a presença de níquel, sódio e silício. A complexa sopa química responsável por esse fantasma até mesmo adicionou um tom alaranjando ao seu brilho verde.

Todos esses elementos frequentemente vêm de micrometeoroides e partículas de poeira do espaço profundo que estão quase constantemente mergulhando na atmosfera superior. Isso significa que os fantasmas poderiam ser efetivamente vistos como visitantes interplanetários.

Ainda assim, alguns pesquisadores disseram que não devem ser tiradas muitas conclusões a partir das descobertas do novo artigo.

"Os traços metálicos são interessantes, mas isso foi apenas um único evento", disse Chris Vagasky, pesquisador de raios na Universidade de Wisconsin-Madison que não estava envolvido no novo trabalho. Para ver se todos os fantasmas são assombrações alimentadas por ferro, ele disse que "seria bom ver os resultados de múltiplos fantasmas".

Ele não tem dúvidas de que a busca por fantasmas e outros TLEs continuará —em grande parte porque esses fantasmas são intrinsecamente fascinantes.

"É realmente incrível pensar que há muito mais acontecendo durante uma tempestade do que o que você pode ver ou ouvir", disse Vagasky.