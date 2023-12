As melhores imagens científicas de 2023, segundo a revista Nature

BBC News Brasil

A imagem acima, capturada pelo Telescópio Espacial James Webb, é uma das selecionadas pelos jornalistas da revista científica Nature entre as melhores imagens científicas de 2023.

A foto mostra estrelas se formando no complexo de nuvens Rho Ophiuchi, o local mais próximo da Terra onde elas nascem.

Segundo um jornalista da Nature, a textura etérea da foto evoca obras de pintores impressionistas como o francês Claude Monet.

Jatos de gás hidrogênio (em vermelho) emergem de estrelas jovens. A brilhante "caverna" abaixo é formada por ventos estelares soprados por uma estrela jovem.

A imagem acima de gelo derretido que emana do manto de Austfonna, na ilha ártica de Nordaustlandet, na Noruega, venceu a categoria Natureza no concurso de fotografia de drones, Drone Photo Awards 2023.

"Já visitei este lugar várias vezes, mas, no ano passado, foi desanimador testemunhar o derretimento do gelo marinho em junho", diz o fotógrafo Thomas Vijayan.



Argonauta no oceano Pacífico - Jialing Cai/Ocean Photographer of the Year

Um argonauta, espécie de molusco, move-se em uma vara na escuridão do oceano Pacífico, nas Filipinas, na foto acima.

O animal está rodeado por sedimentos de uma erupção vulcânica que brilham à luz da câmera.



Dois voluntários dão água a uma ovelha resgatada de um incêndio florestal na Grécia - Alkis Konstantinidis/Reuters

O fotógrafo Alkis Konstantinidis capturou o momento de compaixão acima enquanto os incêndios florestais assolavam a cidade grega de Hasia em agosto.

Em meio à neblina e à fumaça do incêndio, dois voluntários dão água a uma ovelha resgatada de uma fazenda em chamas.



As pontas afiadas da calda de água com açúcar. A mistura nem sempre é viscosa. Cristalizada e vista sob um microscópio de luz polarizada e ampliada 25 vezes, a estrutura pontiaguda e em camadas da substância é revelada.

Esta imagem contraintuitiva, apresentada acima, foi apresentada no concurso de fotomicrografia Nikon Small World de 2023.



Ciclones girando no planeta Júpiter - Nasa/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Brian Swift Durante a sua 54ª órbita em torno de Júpiter, a sonda Juno da Nasa, a agência espacial americana, capturou imagens de perto das tempestades que cercam o polo norte do planeta.

O cientista Brian Swift trabalhou em uma dessas fotos para produzir esta versão de alto contraste, que destaca um turbilhão de ciclones.



Única casa em pé em bairro devastado pelo fogo em Maui, no Havaí - Patrick T. Fallon/AFP via Getty

Uma casa solitária permanece de pé em Lahaina, no Havaí, cercada pelos restos carbonizados da vizinhança.

Com as suas paisagens vulcânicas, o Havaí conhece bem os desastres naturais, mas os incêndios florestais na ilha de Maui no início deste ano apanharam muitos de surpresa.

Esta foto panorâmica destaca a magnitude da devastação nas áreas urbanas mais afetadas.



O enorme filamento solar em forma de cobra acima foi capturado pelo astrofotógrafo Eduardo Schaberger Poupeau e venceu a categoria Nosso Sol do concurso Fotógrafo Astronômico do Ano 2023.

Os filamentos são feitos de plasma que se projeta da superfície do Sol, moldado por campos magnéticos.



Um navio que parece flutuar numa névoa envolvente - Vikas Chander Um navio parece navegar em meio à neblina, iluminado por trilhas de estrelas que brilham no céu nublado.

A imagem acima é uma das fotos premiadas no concurso Fotógrafo Astronômico do Ano 2023.

Segundo um jornalista da revista Nature, a imagem "transmite alguns dos sentimentos perturbadores que todos experimentamos no ano passado".

"No meio de terremotos, inundações, guerras, desigualdades crescentes e uma emergência climática crescente, é tentador nos escondermos num 'nevoeiro' emocional reconfortante, longe do mundo", acrescenta.

"Resta saber se emergiremos da neblina ou se afundaremos nisso."



Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí - USGS/via Reuters O vulcão mais ativo do Havaí, Kilauea, entrou em erupção em junho, criando um reservatório de lava na cratera Halema'uma'u.

O vulcão está repleto de câmeras e instrumentos que medem a deformação do solo e a atividade sísmica.



À medida que os recursos naturais da Terra diminuem, as espécies selvagens devem encontrar novas formas de sobreviver, diz um dos editores da Nature.

Estes elefantes em Ampara, no Sri Lanka, são forçados a procurar comida em lixões, porque grande parte do seu habitat foi perdido.

Eles e outros animais podem ficar doentes ou morrer se ingerirem muito plástico.

O país proibiu alguns plásticos descartáveis, mas, sem habitat natural suficiente, os conflitos entre humanos e elefantes perto das reservas de vida selvagem continuarão.



Corais imaculados refletidos durante a maré baixa - Gabriel Barathieu/Ocean Photographer of the Year Esta imagem impressionante acima, de corais refletidos na maré baixa na Ilha de Mayotte, no arquipélago de Comores, ficou em terceiro lugar na categoria Conservação (Esperança) do concurso Fotógrafo de Oceanos do Ano de 2023.

"Após pesquisar muitas imagens de branqueamento de corais para histórias este ano, foi um sopro de ar fresco ver um recife tão lindo e imaculado fotografado de uma forma tão espetacular", observou um dos editores da Nature.