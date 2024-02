Noite lunar faz módulo espacial japonês voltar a dormir

Tóquio | AFP

Depois de acordar brevemente, o módulo japonês na Lua ficou novamente fora de ação, anunciou a agência espacial Jaxa nesta quinta (1°). A expectativa é que ele retome a sua missão se sobreviver às duas semanas de noite lunar.

O módulo não tripulado Slim (Smart Lander for Investigating Moon) pousou no satélite em janeiro deste ano em um ângulo que deixou seus painéis solares apontados para o lado errado.

Mas, com a mudança do ângulo solar nesta semana, recarregou as baterias por dois dias e fez observações científicas de uma cratera com sua câmera espectroscópica multibanda.

O módulo Slim na Lua, em imagem divulgada pela Jaxa no dia 25 de janeiro deste ano - Takara Tomy, Sony Group, Doshisha University

"Depois de completar as operações nos dias 30 e 31 de janeiro, o Slim entrou em um período de descanso de duas semanas durante a longa noite lunar", disse a JAxa na rede social X (antigo Twitter).

"Embora o Slim não tenha sido projetado para as duras noites lunares, planejamos tentar operá-lo novamente em meados de fevereiro, quando o Sol retornar para iluminar suas células solares", acrescentou.

Ainda segundo a Jaxa, o módulo conseguiu "concluir com sucesso as suas observações (...) conforme planejado" com a sua câmara e pôde estudar mais áreas do que o esperado.

A agência espacial postou, nesta quinta-feira (31), uma foto em preto e branco da superfície rochosa tirada pelo módulo.

Chamado de "Moon Sniper", por sua tecnologia de precisão, o Slim pousou na Lua em 20 de janeiro dentro da zona planejada.

Isso foi uma conquista para o programa espacial japonês após uma série de fracassos recentes e fez do país o quinto a conseguir um pouso suave na Lua, depois de Estados Unidos, União Soviética, China e Índia.

Apesar da alunissagem bem-sucedida, na descida o Slim sofreu problemas no motor e acabou tombado, deixando os painéis solares voltados para oeste e não para cima.