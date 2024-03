Cientistas identificam blocos de construção antigos da Via Láctea

Reuters

Astrônomos identificaram duas correntes antigas de estrelas —nomeadas em homenagem às divindades hindus Shakti e Shiva— que parecem estar entre os primeiros blocos de formação da Via Láctea. O achado oferece novas perspectivas sobre como nossa galáxia surgiu.

As estruturas podem ser relíquias de duas galáxias distintas que se fundiram aproximadamente 12 bilhões de anos atrás com as peças primordiais da Via Láctea durante a infância desta, segundo cientistas.

As duas correntes foram encontrados por meio de observações feitas com o telescópio espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

Ilustração das correntes de estrelas Shiva (em azul) Shakti (em amarelo) - . ESA/Gaia/DPAC/K. Malhan/Reuters

Shakti e Shiva são contêm estrelas com composições químicas semelhantes que se formaram de 12 bilhões de anos a 13 bilhões de anos, de acordo com os pesquisadores. Cada uma das estruturas apresenta uma massa cerca de 10 milhões de vezes maior que o nosso Sol.

No hinduísmo, a união entre Shiva e Shakti deu origem ao cosmos.

Identificar as estruturas ajudou a colocar em foco as turbulentas fases iniciais da Via Láctea.

"De forma geral, nosso estudo aborda uma questão muito fundamental da astrofísica moderna: como as galáxias se formam em nosso Universo?", disse a astrônoma Khyati Malhan do Instituto Max Planck de Astronomia na Alemanha, autora principal da pesquisa publicada na última quinta-feira (21) no Astrophysical Journal.

A Via Láctea é uma grande galáxia em forma de espiral povoada por centenas de bilhões de estrelas cujo disco mede aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro —um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, 9,5 trilhões de km. Estrelas, gás e poeira se estendem a partir do centro galáctico em longos braços espirais, com nosso Sol residindo em um deles.

"Nosso estudo potencialmente fornece uma compreensão das fases muito iniciais de formação da Via Láctea, identificando duas estruturas estelares que se fundiram muito cedo, talvez o último evento da proto-Via Láctea antes do início da formação do disco", disse Malhan.

O telescópio Gaia, lançado em 2013, está montando o maior e mais preciso mapa tridimensional da Via Láctea, medindo as posições, distâncias e movimentos das estrelas. Esses dados ajudaram os pesquisadores a detectar a presença de Shakti e Shiva através de propriedades compartilhadas por suas estrelas.

O evento do Big Bang que iniciou a galáxia ocorreu cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. A Via Láctea infantil acredita-se ter tido uma forma irregular, com longos filamentos de gás, poeira e estrelas se coalescendo e se entrelaçando.

Shiva e Shakti estão agora situadas a aproximadamente 30 mil anos-luz do centro galáctico. As estrelas da primeira estão um pouco mais próximas desse centro do que as da segunda.

O estudo se baseia em outra descoberta recente. Em 2022, cientistas usando dados do Gaia identificaram o que chamaram de "velho coração pobre" da Via Láctea, uma população de estrelas também da história mais antiga da galáxia e localizada de forma semelhante dentro do núcleo galáctico.

As estrelas que compõem Shiva e Shakti diferem em composição da maioria das outras estrelas da galáxia.

Elas são chamadas de "pobres em metais" porque têm menores quantidades de elementos mais pesados —ferro, carbono, oxigênio e outros. Esses elementos mais pesados foram primeiramente forjados dentro das populações mais antigas de estrelas do Universo e depois lançados no espaço quando essas estrelas explodiram no final de seus ciclos de vida.

"Idealmente, queremos rastrear a formação e evolução da Via Láctea desde o início até os dias atuais, como se estivéssemos assistindo a um filme de 13 bilhões de anos. Mas isso é difícil, especialmente quando tentamos estudar e desvendar as fases iniciais de nossa galáxia, digamos, há cerca de 11 bilhões de anos, 12 bilhões de anos", disse Malhan.

"Atualmente, temos apenas um entendimento geral da formação e evolução da Via Láctea, e futuras pesquisas do Gaia, em combinação com outras pesquisas, lançarão mais luz sobre isso."